Има само 18 година и већ вози камион: Мартина одушевила све

Аутор:

АТВ

25.03.2026

18:48

Коментари:

0
Фото: Lê Minh/Pexels

Док многи њени вршњаци још увијек размишљају којим путем да крену, Мартина Салма свој пут је јасно изабрала - он води право на друм. Ова матуранткиња Техничке школе "Иван Сарић" у Суботици, која се школује за возача моторних возила, никада није сумњала да је то прави избор за њу.

Како пише Суботица на унапред заказан интервју, Мартина стиже камионом. Високо возило зауставља се прецизно и мирно, а из кабине излази смирена и сталожена осамнаестогодишњакиња која д‌јелује толико самоувјерено као да је иза ње искуство за воланом веће од њених година. Одмах је јасно да је на свом терену.

Сигуран избор занимања без дилеме

"Љубав према вожњи датира још из раног детињства. Увек сам запиткивала родитеље када ћу ја моћи да седнем за волан. Нико у породици није професионални возач, али ја сам као дете стално посматрала моторе, аутомобиле, камионе и замишљала себе за воланом тих возила", присећа се Мартина.

Када је дошло до тога да бира коју средњу школу ће уписати, она није имала дилему - смјер возач моторних возила у Техничкој школи "Иван Сарић" био је једина могућа опција.

Већ савладала вожњу камиона

"Нисам се покајала ни најмање, а родитељи су пресрећни што сам изабрала занимање које волим. Савладала сам вожњу мотора, аутомобила и камиона. Волим све да возим, али бих волела да мој професионални ангажман буде везан за камион. Немам у плану да напуштам земљу, више бих волела да се по завршетку школе запослим у некој суботичкој шпедицији", каже она.

Шта кажу професори о Мартини

Да је Мартина неко ком камион "лежи" и коме се смијеши блистава будућност у овом занимању, потврђује и наставница практичне наставе која са будућим возачима моторних возила ради обуку за Б и Ц категорију.

"Мартина је добро савладала вожњу. Веома сам задовољна њом. Сама ради све полигонске радње, а пошто је вожња занима онда пажљиво слуша и примењује све што јој кажем па нема потребе да понављам више пута", објашњава наставница Драгана Гршић.

Додаје да у њој види некога ко ће се бавити овим послом.

"Видим по њој да има вољу и жељу да све што боље савлада. Ужива у вожњи и верујем да је то њен пут", каже наставница Драгана.

Осим ње, у разреду има још пет д‌јевојчица тако да се неријетко води тиха расправа о вјечитој дилеми - ко су бољи возачи, мушкарци или жене?

"Девојчице су бољи возачи. Тако нас је разредна учила, тако пише у књигама. Жене су генерално пажљивије, више поштују саобраћајне прописе, ретко када се деси да нека седне за волан под дејством алкохола", кроз смијех завршава Мартина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

