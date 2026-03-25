Стиже погоршање времена: Сутра температура пада на нулу, ево и гдје

Аутор:АТВ
25.03.2026
18:32
Коментари:0
У БиХ и региону сутра значајно погоршање времена, захладиће, уз кишу и снијег.
Подсјетимо, данас је у готово цијелој БиХ било ведро, са температурама које су ишле и преко 20 степени, након чега нас очекује јако захлађење.
"Небо је данас готово потпуно ведро у већем дијелу Босне и Херцеговине. Према званичним мјерењима Републичког хидрометеоролошког завода, у Бањалуци је измјерено чак 20,8 степени", објављено је на Фејсбук страници Вријеме у Републици Српској.
У Добоју, Приједору и Бијељини измјерено је 19 степени, у Рибнику, Требињу и Зворнику 18, у Мркоњић Граду 16,3 степена…
"Право прољетно вријеме, али кратког даха! Већ сутра у ово вријеме – потпуни преокрет: Мркоњић Град и Рибник око 0 степени, уз снијег. Бањалука и Приједор свега 5–6 степени, уз хладну кишу. Добој,Теслић, Дервента у процесу захлађења", наводи се у објави.
На истоку земље, односно у Бијељини, Зворнику, Братунцу први дио дана и даље топло, до 18 степени.
Уз јак до олујан југо на Романији, у Херцеговини и Подрињу.
Према крају дана нагло захлађење и пад температуре у свим крајевима. Снијег у вишим предјелима.
