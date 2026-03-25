Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

Радница продавнице која је синоћ савладала наоружаног пљачкаша у Мостару подијелила је своју причу, описујући драматичне тренутке кроз које је прошла.
Како је испричала, у почетку није ни слутила да ће ситуација ескалирати до те мјере.
– Мислила сам да улази с намјером да украде алкохолна пића. Посматрала сам га, али када сам видјела пушку у његовим рукама, одмах сам кренула према њему да га савладам – казала је Ф. Ф. за Н1.
Пљачкаш је, према њеним ријечима, тражио новац из пазара, али она није оклијевала.
– Кренула сам у борбу с њим да му узмем пушку. Испуцао је три пута унутра, ударао ме у главу с циљем да останем без свијести. У једном тренутку ми се толико замантало, али кад сам опет видјела пушку, дигла сам се и кренула на њега – присјетила се.
Иако је претрпјела физичке повреде, истиче да тренутно не осјећа страх.
– Не осјећам ни сад страх, можда тек за неколико дана постанем свјесна свега. Била сам на прегледу, налази су у реду, хвала Богу. Отежано причам и гутам, али добро је прошло, хвала Богу – рекла је.
Посебно је нагласила да јој је жао што се на мети критика нашао пјевач Анид Ћушић, који се у том тренутку затекао у продавници, а којег су поједини на друштвеним мрежама оптуживали да није помогао.– Њега уопште не кривим. Поступио је како је требао – мислио је на своју породицу – поручила је радница, додајући да разумије реакцију сваке особе у таквим опасним ситуацијама.
Њена храброст изазвала је бројне реакције јавности, а многи је већ називају хероином због присебности и одлучности у тренуцима када је њен живот био озбиљно угрожен.
