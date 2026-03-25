Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

25.03.2026
Бизарни инцидент је, наводно, забиљежен на једном гробљу у малезијској држави Пенанг.
Неименовани мушкарац и жена затечени су у непримјереном чину. Све је снимила огорчена случајна пролазница који тврди да је пар и раније виђао на истом мјесту.
Шокантан снимак показује мушкарца како стоји потпуно наг, окренут леђима, док је жена сједила на надгробном споменику, нага од струка наниже.
Жена која је снимала догађај може се чути како говори:
“Поново сам вас затекла овдје! Већ неколико пута сте били голи. Људи долазе да се моле, а ви долазите да водите љубав. Не поштујете покојнике извођењем оваквог неморалног чина, позваћу полицију“.
Мушкарац брзо навлачи панталоне и почиње да се извињава, али ауторка снимка говори да то није довољно, преноси Дејли Стар.
Локални шеф полиције потврдио је медијима да је пар ухапшен у Џорџтауну наредног дана.
“Почетне провјере су показале да нису у браку”, изјавио је.
Портпарол гробља наводи да је чуо тврдње о пару који је више пута виђен у сличним непримјереним радњама. Иначе, гробље се налази у долини, окружено шумом и брдима, што отежава надзор активности са улаза.
Сматра се да су ухапшени странци, а уколико буду осуђени пријети им казна од три мјесеца до пет година, преноси Телеграф.
Љубав и секс
1 д0
Сцена
4 д0
Љубав и секс
5 д0
Хроника
5 д0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
15 ч1
Занимљивости
17 ч0
