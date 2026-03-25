Хороскоп за сриједу 25. март: Бикови се заљубљују, Јарчевима се компликује пословна ситуација

25.03.2026

08:10

Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама, а ево шта очекује сваки хороскопски знак.

ОВАН

ЉУБАВ: Отворени сте и врло директни у показивању наклоности, што је добро све док нисте и нападни. ПОСАО: Промјене подређених или људи који нешто раде за вас. ЗДРАВЉЕ: Алергија.

БИК

ЉУБАВ: Могућа узбудљива веза, можда виртуелна, као и мјешање посла и задовољства. ПОСАО: Имаћете огроман креативни набој, који ћете успјешно искористити на послу. ЗДРАВЉЕ: Проблем са хормонима.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: Ништа ново се неће десити, немојте очекивати ништа специјално. ПОСАО: Можете успешно да се бавите трговином, транспортом, као и комуникацијом и администрацијом. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

РАК

ЉУБАВ: Могућа љубав са неким кога сте упознали преко пријатеља или је из круга пријатеља. ПОСАО: Можда ћете учити неке ствари које треба да вам помогну у каријери. ЗДРАВЉЕ: Добро.

ЛАВ

ЉУБАВ: Могуће је да ће вас заинтересовати неко доста старији. ПОСАО: Иако улажете велике напоре у остварење финансијске стабилности, трпећете због непланираних трошкова или дугова. ЗДРАВЉЕ: Гастритис.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Немојте очекивати промјене у овој сфери. ПОСАО: Имаћете финансијских проблема због непланираних трошкова из претходних недјеља. ЗДРАВЉЕ: Нервоза лоше утиче на стомак.

ВАГА

ЉУБАВ: Имаћете прилике да остварите контакт са више заинтересованих особа. ПОСАО: Данас бисте могли да добијете прилику коју чекате већ неко вријеме. ЗДРАВЉЕ: Слабије.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: Партнер ће вам приредити пријатно изненађење, које ће вас обрадовати. ПОСАО: Добићете понуду која ће добро звучати само у причи. ЗДРАВЉЕ: Проблеми у предјелу карлице.

СТРИЈЕЛАЦ

ЉУБАВ: Могуће је да ћете правити планове за заједничко путовање. ПОСАО: Напредак у пословима везаним за трговину и транспорт, поготово у вези с иностранством. ЗДРАВЉЕ: Слабији имунитет.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: Имаћете необичне реакције које неће бити одговарајуће. ПОСАО: Направићете пропусте или грешке због којих бисте могли трпети, поготово на плану финансија. ЗДРАВЉЕ: Неуредна исхрана.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Не очекујте да се нешто посебно деси данас, вјероватно ће вам више пријати да се осамите него било шта друго. ПОСАО: Кадровске промјене у фирми или рад од куће. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

РИБЕ

ЉУБАВ: Могућ је физички контакт са изабраном особом или пак прекид везе. ПОСАО: Промјене, посебно у вези с партнерским пословима или промјенама ставки у извјесним уговорима. ЗДРАВЉЕ: Малокрвност.

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

