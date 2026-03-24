Ово је најљућа паприка на свијету, толико љута да је не можете нигдје купити

24.03.2026

10:43

Фото: Youtube/Inside Edition

Папричице долазе у безброј облика, боја и величина, али једна од њихових најважнијих разлика је љутина. Распон сеже од благих, попут јалапења, до ватрених као што су тајландске "птичје око" чили папричице.

Ипак, једна папричица подиже љутину на сасвим нову разину. Створена са једним циљем - да буде што љуља - Пеппер Кс тренутно држи титулу највеће папричице на свијету, пише Фоод Републиц.

Невјероватних 2,69 милиона Сковилова

Паприка X је највише рангирана на Сковиловој скали, стандардној мјери љутине љуте папричице. Иако се скала креће од нуле до неколико милиона Сковилових јединица (SHU), Паприка X има запањујући просјек од 2.693.000 SHU.

Поређења ради, кајенски бибер, који је довољно љут да отјера штеточине из ваше баште, има између 30.000 и 50.000 SHU. Иако се то и даље сматра љутим у свијету чилија, паприка X је у посебној категорији, чак и у поређењу са другим љутим папричицама на свијету.

Пепер X се појавио 2023. године и није природна сорта, већ је намјерно створен да буде најљућа на свијету. Развио ју је Ед Кари, легенда у свијету љутине, током деценија селективног узгоја паприка са најпожељнијим карактеристикама.

Процес је подразумевао пренос полена са једног цвијета на други како би се комбиновале жељене особине. У случају паприке Pepper X, циљ је био да се максимизира количина капсаициноида - једињења која паприкама дају љутину.

Да ли је уопште могуће пробати Пепер Х?

Ако сте авантуристички настројени или сте само радознали да ли можете да поднесете љутину паприке Pepper X, вести нису добре - готово је немогуће доћи до ње. Тренутно је немогуће купити сирову паприку Pepper X или њено сјеме, које је искључиво власништво Ед Каријеве компаније PuckerButt Pepper. Ово је како би се спријечила неовлашћена употреба његових производа, као што се догодило са његовим претходним изумом, озлоглашеном паприком Carolina Reaper - бившим носиоцем титуле најљуће паприке на свијету.

Компанија „PuckerButt Pepper Company“ је једно од ријетких мјеста за куповину ексклузивних производа „Pepper X“, укључујући љуте сосове који се крећу по љутини од средње до онога што описују као „болно љуто“. „Currie“ је такође сарађивао са другим брендовима како би лансирао производе са „Pepper X“.

Упозорење од самог творца

Изгледа да не губите много тиме што не можете да једете сирову паприку. У интервјуу за часопис „Scientific American“, сам Кари је описао интензивно искуство: „Добијете само милисекунду укуса, а онда љутина једноставно нестане. Заиста није пријатно искуство. Не бих препоручио да је једете сирову, а ако неко жели да то поново урадим, мораће да ми плати много новца... Требало ми је пет до шест сати да се опоравим од Паприке X.“

Ако сам творац паприке препоручује да се не једе сирова, вјероватно је мудро послушати савјет - по свему судећи, било би потребно много више од чаше млијека да се угаси такав пожар.

