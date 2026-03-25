Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

25.03.2026
09:09
Млађе генерације запослених све више отворено говоре о платама, фундаментално мијењајући корпоративну културу и односе на радном мјесту.
Према истраживању компаније Kickresume међу 1.850 анонимних запослених широм свијета, само 31 одсто испитаника каже да се о платама може отворено разговарати у њиховој компанији, док је у 37 одсто случајева та тема и даље табу.
Ставови према разговорима о платама значајно варирају у зависности од генерације. Скоро 40 одсто генерације З каже да се о платама отворено разговара на њиховим радним мјестима – скоро двоструко више него код генерације X, гдје је само 22 одсто испитаника рекло исто.
Млађи радници су такође склонији кршењу правила – 18% припадника генерације Зер признало је да су разговарали о плати када то није било дозвољено. Насупрот томе, један од три припадника генерације Икс у потпуности избјегава такве разговоре, док то чини само 18% млађих радника. Истраживања такође показују да су припадници генерације Зе склонији прескакању огласа за посао који јасно не наводе распон плата.
Отвореност у вези са платама не произилази само из жеље за праведношћу, већ и из чисте радозналости. Трећина запослених (32 одсто) признаје да су радознали колико њихове колеге зарађују. Ово је најчешће међу генерацијом З (38 одсто) и женама (34 одсто), док су мушкарци нешто резервисанији (31 одсто). У Европи је ова бројка већа него у Америци – чак 36 одсто.
Међутим, за неке запослене, разговор о плати и даље изазива нелагоду. То је признало 19 одсто испитаника, од којих је већина из генерације X (24 одсто), која је ушла на тржиште рада у вријеме када се сматрало непристојним разговарати о плати. Међу генерацијом З, овај проценат је знатно нижи – само 15 одсто.
Све више запослених заговара потпуну отвореност. Скоро половина испитаника (46 одсто) подржава политику транспарентних плата, а међу припадницима Генерације З, 49 одсто је подржава. Истовремено, само 14 одсто млађих радника сматра да плате треба да остану тајна.
Ејми Спурлинг, извршна директорка и оснивачица компаније за људске ресурсе Compt, изјавила је за Newsweek: „Генерација З није измислила транспарентност плата – они су само престали да се претварају да она не постоји. И због тога би требало да будемо захвални.“
Додаје да је данашња омладина одрасла гледајући како њихови родитељи и старија браћа и сестре трпе посљедице корпоративне тајне током рецесија, отпуштања и реструктурирања. „Они нису емоционално везани за застарели корпоративни бонтон. Дијеле информације о платама јер их то штити. Информација је моћ и нису спремни да се одрекну те моћи само да би послодавцима било погодније.“
Спурлинг такође истиче да страх од отворености у вези са платама више говори о култури компаније него о професионализму запослених:
„Разговори о платама су један од најбржих начина да се разоткрију неједнакости на радном мјесту. Компаније се плаше ових разговора јер откривају недоследности – не зато што су 'непрофесионални'. То је само изговор. Када људи упоређују плате, постаје јасно ко је награђен за своје преговарачке вјештине, а ко је недовољно плаћен због своје пристрасности.“
