Logo
Large banner

Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

25.03.2026

09:09

Коментари:

0
Фото: ATV

Млађе генерације запослених све више отворено говоре о платама, фундаментално мијењајући корпоративну културу и односе на радном мјесту.

Према истраживању компаније Kickresume међу 1.850 анонимних запослених широм свијета, само 31 одсто испитаника каже да се о платама може отворено разговарати у њиховој компанији, док је у 37 одсто случајева та тема и даље табу.

Генерација З не крије колико зарађује

Ставови према разговорима о платама значајно варирају у зависности од генерације. Скоро 40 одсто генерације З каже да се о платама отворено разговара на њиховим радним мјестима – скоро двоструко више него код генерације X, гдје је само 22 одсто испитаника рекло исто.

marke novac KM

Република Српска

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

Млађи радници су такође склонији кршењу правила – 18% припадника генерације Зер признало је да су разговарали о плати када то није било дозвољено. Насупрот томе, један од три припадника генерације Икс у потпуности избјегава такве разговоре, док то чини само 18% млађих радника. Истраживања такође показују да су припадници генерације Зе склонији прескакању огласа за посао који јасно не наводе распон плата.

Радозналост остаје велика – посебно међу млађим људима

Отвореност у вези са платама не произилази само из жеље за праведношћу, већ и из чисте радозналости. Трећина запослених (32 одсто) признаје да су радознали колико њихове колеге зарађују. Ово је најчешће међу генерацијом З (38 одсто) и женама (34 одсто), док су мушкарци нешто резервисанији (31 одсто). У Европи је ова бројка већа него у Америци – чак 36 одсто.

zajednicke

БиХ

Расту плате: Дом народа подржао измјене Закона

Међутим, за неке запослене, разговор о плати и даље изазива нелагоду. То је признало 19 одсто испитаника, од којих је већина из генерације X (24 одсто), која је ушла на тржиште рада у вријеме када се сматрало непристојним разговарати о плати. Међу генерацијом З, овај проценат је знатно нижи – само 15 одсто.

Транспарентност постаје ново правило

Све више запослених заговара потпуну отвореност. Скоро половина испитаника (46 одсто) подржава политику транспарентних плата, а међу припадницима Генерације З, 49 одсто је подржава. Истовремено, само 14 одсто млађих радника сматра да плате треба да остану тајна.

Ејми Спурлинг, извршна директорка и оснивачица компаније за људске ресурсе Compt, изјавила је за Newsweek: „Генерација З није измислила транспарентност плата – они су само престали да се претварају да она не постоји. И због тога би требало да будемо захвални.“

Додаје да је данашња омладина одрасла гледајући како њихови родитељи и старија браћа и сестре трпе посљедице корпоративне тајне током рецесија, отпуштања и реструктурирања. „Они нису емоционално везани за застарели корпоративни бонтон. Дијеле информације о платама јер их то штити. Информација је моћ и нису спремни да се одрекну те моћи само да би послодавцима било погодније.“

Саво Минић

Република Српска

Минић најавио помоћ за грађане и сет закона за повећање плата

Спурлинг такође истиче да страх од отворености у вези са платама више говори о култури компаније него о професионализму запослених:

„Разговори о платама су један од најбржих начина да се разоткрију неједнакости на радном мјесту. Компаније се плаше ових разговора јер откривају недоследности – не зато што су 'непрофесионални'. То је само изговор. Када људи упоређују плате, постаје јасно ко је награђен за своје преговарачке вјештине, а ко је недовољно плаћен због своје пристрасности.“

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Плата

новац

zarada

Генерација З

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доктор, хирург, рукавице

БиХ

Љекари траже повећање плата: Осам специјалиста напустило кантон

1 седм

0
Министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић за АТВ: У плану повећање плата за све здравствене раднике

2 седм

0
Ролекс отворио школу за часовничаре: Конкуренција као на Харварду, а плата до 95.000 долара

Занимљивости

Ролекс отворио школу за часовничаре: Конкуренција као на Харварду, а плата до 95.000 долара

2 седм

0
Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

БиХ

Амиџић: Планирана ретроактивна исплата плата по основици од 690 КМ

2 седм

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за сриједу 25. март: Бикови се заљубљују, Јарчевима се компликује пословна ситуација

2 ч

0
Расплесани деда у Цазину поправио дан хиљадама људи

Занимљивости

Хиљаде људи одушевљене видео снимком из Крајине

15 ч

1
Четири знака хороскопа овог прољећа не знају шта ће с парама

Занимљивости

Четири знака хороскопа овог прољећа не знају шта ће с парама

17 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Да ли сте на списку највећих "зависника"?

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

52

Јак земљотрес погодио БиХ

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

10

22

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

10

16

Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner