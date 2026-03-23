Зашто вам се тресу ноге послије односа - изненђујуће објашњење

23.03.2026

22:34

Зашто вам се тресу ноге послије односа - изненђујуће објашњење

Већина људи мисли да је појава када се тресу ноге послије полног односа посљедица изванредног интимног односа, што уопште није тачно.

Ова појава се посебно примјећује код мушкараца, који с поносом приписују заслуге себи. Ипак, дрхтање ногу не догађа се само због интимног односа са партнером.

Може да се појави и ако уживате у играчкама за одрасле, али поставља се питање - зашто се то дешава?

У ствари, то је резултат опуштања организма послије доброг, еуфоричног односа. Врхунац ослобађа тијело од нагомиланих се*суалних напетости, док тело физички реагује на то задовољство.

Поред дрхтања, често можете да осетите грчеве у прстима на ногама и пецкање по тијелу, као иглице. Према стручњацима, то не треба да вас брине. Напротив, има посебне здравствене бенефите, објашњава др Лаура Вовел из Велике Британије.

"Како се узбуђење повећава, расту и откуцаји срца, крвни притисак се подиже. Дисање постаје брже, док кожа постаје црвенија. Када се достигне врхунац, мишићи у вагини, али понекад и у другим дијеловима тијела, често се тресу или грче", објашњава докторка.

У исто вријеме, мозак ослобађа талас допамина, одговорног за осјећај задовољства и окситоцин, хормон одговоран за повезивање са неким и миловање, истиче докторка и додаје:

"Зато ваше ноге могу да се тресу послије постизања врхунца. Ваше тијело осјећа толико ствари одједном, што резултира стварањем велике напетости у мишићима, посебно у ногама. Дакле, када све активности заврше и поново се опустите, ноге обично почну да вам дрхте", наглашава др Вовел и истиче да је то потпуно нормална посљедица интимног односа, преноси "Мондо".

