Берлин иде сам у свемир: Њемачки војни сателити пријете да подјеле ЕУ?

25.03.2026
09:55
Њемачка одлука да развије сопствену војну сателитску мрежу, вриједну око 10 милијарди евра, отворила је нову линију подјеле унутар Европске уније, у тренутку када Брисел покушава да изгради заједнички систем безбједности без ослањања на Сједињене Америчке Државе.
Према информацијама које преноси Ројтерс, Берлин планира мрежу од око 100 сателита у ниској орбити, намјењених искључиво војним комуникацијама, у сарадњи са компанијама "Рајнметал", ОХБ и "Ербас". Тај пројекат долази паралелно са већ постојећим европским програмом ИРИС², вриједним 10,6 милијарди евра, који предвиђа распоређивање 290 сателита до 2029. године.
У Бриселу упозоравају да би њемачка иницијатива могла да поткопа заједничке напоре ЕУ. Предсједница Одбора за безбједност и одбрану Европског парламента Мари-Ањес Штрак Цимерман оцјенила је да би стварање "чисто националне архитектуре" ван система ИРИС² могло да ослаби европске структуре.
У позадини ове расправе налази се и шира геополитичка промјена – европски званичници све отвореније говоре о потреби за већом аутономијом, док се истовремено смањује ослонац на амерички безбједносни кишобран током мандата Доналда Трампа.
Аналитичари процјењују да би њемачки систем могао бити технолошки сличан "Старшилд" платформи компаније "Спејс икс", која је већ коришћена у комуникацијама у Украјини. Ипак, и њемачки и европски системи остали би знатно мањи од "Старлинк" мреже са око 10.000 сателита.
Критичари упозоравају да паралелни пројекти могу довести до "дуплирања структура, фрагментације стандарда и мањег стратешког ефекта уз веће трошкове". Додатну забринутост изазива и питање финансирања, уз процјене да ће терет на крају пасти на пореске обвезнике.
С друге стране, дио политичких актера у Њемачкој подржава иницијативу, истичући да је у савременим условима нужно имати дупле системе како би се обезбједила отпорност на могуће нападе и прекиде у комуникацијама.
Европска комисија засад се уздржава од коментара, наглашавајући да су овакве инвестиције у надлежности држава чланица, али истовремено подсјећа да заједнички пројекти попут ИРИС² омогућавају ефикасније коришћење ресурса и развој технологије на нивоу цијеле ЕУ.
И док Брисел позива на координацију и интеграцију, реалност на терену показује све израженији раскорак између националних амбиција и заједничке европске стратегије, што би, у крајњем исходу, могло скупо да кошта и јединство и безбједност ЕУ.
