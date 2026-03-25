Берлин иде сам у свемир: Њемачки војни сателити пријете да подјеле ЕУ?

25.03.2026

09:55

Њемачка одлука да развије сопствену војну сателитску мрежу, вриједну око 10 милијарди евра, отворила је нову линију подјеле унутар Европске уније, у тренутку када Брисел покушава да изгради заједнички систем безбједности без ослањања на Сједињене Америчке Државе.

Према информацијама које преноси Ројтерс, Берлин планира мрежу од око 100 сателита у ниској орбити, намјењених искључиво војним комуникацијама, у сарадњи са компанијама "Рајнметал", ОХБ и "Ербас". Тај пројекат долази паралелно са већ постојећим европским програмом ИРИС², вриједним 10,6 милијарди евра, који предвиђа распоређивање 290 сателита до 2029. године.

У Бриселу упозоравају да би њемачка иницијатива могла да поткопа заједничке напоре ЕУ. Предсједница Одбора за безбједност и одбрану Европског парламента Мари-Ањес Штрак Цимерман оцјенила је да би стварање "чисто националне архитектуре" ван система ИРИС² могло да ослаби европске структуре.

У позадини ове расправе налази се и шира геополитичка промјена – европски званичници све отвореније говоре о потреби за већом аутономијом, док се истовремено смањује ослонац на амерички безбједносни кишобран током мандата Доналда Трампа.

Србија

Србија лансира први сателит у свемир

Аналитичари процјењују да би њемачки систем могао бити технолошки сличан "Старшилд" платформи компаније "Спејс икс", која је већ коришћена у комуникацијама у Украјини. Ипак, и њемачки и европски системи остали би знатно мањи од "Старлинк" мреже са око 10.000 сателита.

Критичари упозоравају да паралелни пројекти могу довести до "дуплирања структура, фрагментације стандарда и мањег стратешког ефекта уз веће трошкове". Додатну забринутост изазива и питање финансирања, уз процјене да ће терет на крају пасти на пореске обвезнике.

С друге стране, дио политичких актера у Њемачкој подржава иницијативу, истичући да је у савременим условима нужно имати дупле системе како би се обезбједила отпорност на могуће нападе и прекиде у комуникацијама.

Европска комисија засад се уздржава од коментара, наглашавајући да су овакве инвестиције у надлежности држава чланица, али истовремено подсјећа да заједнички пројекти попут ИРИС² омогућавају ефикасније коришћење ресурса и развој технологије на нивоу цијеле ЕУ.

Свијет

Сателит ван контроле: Срушиће се на земљу, хитно се огласила НАСА

И док Брисел позива на координацију и интеграцију, реалност на терену показује све израженији раскорак између националних амбиција и заједничке европске стратегије, што би, у крајњем исходу, могло скупо да кошта и јединство и безбједност ЕУ.

(рт балкан)

Прочитајте више

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

Свијет

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

3 седм

0
Сателит у свемиру

Наука и технологија

Руски одговор на Старлинк стиже у 2026. години

2 мј

0
Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Свијет

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

2 мј

0
Први црногорски сателит лансиран у свемир

Наука и технологија

Први црногорски сателит лансиран у свемир

2 мј

0

Више из рубрике

Кит

Свијет

Кит се насукао на обали, стручњаци савјетују да еутаназија није ријешење

1 ч

0
Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ

Свијет

Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ

1 ч

0
Британија распоредила ПВО системе "стормер"

Свијет

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

1 ч

0
Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

Свијет

Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

1 ч

0

