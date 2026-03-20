Србија лансира први сателит у свемир

Аутор:АТВ
20.03.2026
11:05
Коментари:0
Србија ће са Кином развијати сателитски пројекат МОСАИЦ који подразумијева израду и лансирање једног сателита у орбиту за потребе Астрономске опсерваторије Београд.
Директор Астрономске опсерваторије Лука Поповић и председник компаније DFH Satellite из Пекинга Сјао Тао потписали су Меморандум о сарадњи двије институције у вези са овим пројектом.
Фирма DFH Satellite представља Кинеску академију техничких наука и бави се израдом и лансирањем у орбиту мањих сателита. Потписани меморандум односиће се превасходно на научну и технолошку сарадњу, али ће омогућити и сарадњу са другим институцијама, а нарочито са инжењерима који би имали могућност примјене у привреди.
"Идеја овог споразума је да размијенимо искуства и да заједнички радимо на једном сателиту гдје бисмо успјели да неке технологије које су везане за сателите и сателитске технологије усвојимо и да са нашим научницима и инжењерима будемо спремни да радимо бар ове мале сателите", указао је Поповић, а пренијела ТВ Уна.
Поповић је рекао да очекује да након потписивања меморандума дође до размјене науке и технологије, али и до усвајања вјештина које посједују кинески научници и кинеска свемирска администрација која је, према његовим ријечима, једна од водећих у свету.
"Ми имамо проблем са наставним кадром у основним и средњим школама, физике, математике. Међутим, са инжењерским кадром смо нешто у бољој ситуацији, а овдје се тражи инжењерски кадар. Наравно тражи се и научни кадар, али пре свега веома вјешти инжењери који би радили електронику, машинство итд. и мислим да, што се тиче кадрова, укључујући Универзитет у Нишу, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електронски факултет у Нишу, имамо довољно кадрова и доста младих људи који су спремни да усвоје нове вјештине", навео је он.
Наука и технологија
На Земљи се очекују јаке геомагнетне олује
Директор Астрономске опсерваторије рекао је да се сателити данас употребљавају у разним областима као што су рано упозоравање од пожара, поплава, али и у пољопривреди.
Савјетник министра науке Зоран Томић навео је да овакав један пројекат подразумијева могућност да ми радимо трансфер знања и да наше људе оспособимо за израду и пројектовање сателита који ће бити у употреби и за научне сврхе, али и за потребе пољопривреде и других сектора.
"То је јако битно, ово је наставак активности јер смо ми већ имали билатералну сарадњу кроз развој наших научника гдје је дио научника из Опсерваторије и других институција већ био у Кини тако да, кроз реализацију овог пројекта, ми радимо на подизању наших капацитета да можемо да развијамо сопствене мисије и да уз подршку партнера то можемо да реализујемо", казао је Томић.
Он је рекао да је иницијална вредност пројекта била 700.000 евра али да због повећања димензија сателита који је првобитно направљен, пројекат мора бити проширен, што ће продужити и животни век сателита.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
56
14
45
14
40
14
36
14
29
Тренутно на програму