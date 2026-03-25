Кит се насукао на обали, стручњаци савјетују да еутаназија није ријешење

25.03.2026
09:34
Кита који се насукао на обали Балтичког мора никако не треба еутаназирати, према ријечима једне стручњакиње.
"Постоје међународни договори о томе шта се може урадити и како", рекла је за дпа Урсула Зиберт (Сиеберт), директорка Института за истраживање копнених и водених дивљих животиња (ИТАW) на Ветеринарском универзитету у Хановеру.
Животиња дуга око 10 метара је грбави кит, вјероватно млади мужјак, према наводима организације Морски пастир (Сеа Схепхерд). "Што је кит већи, то је све теже", објаснила је Зиберт.
"Са тим се стално суочавамо. Не тако често у Балтичком мору, хвала Богу." Али, на примјер, има насукавања уљешура и других врста китова на обалма Северног мора. "И једноставно је веома, веома тешко у условима које овдје имамо еутаназирати кита."
Један од проблема је употреба оружја и потребног калибра, што може представљати потенцијалну опасност за околину. Због међународних договора, мало је могућности за то у Њемачкој, као и у сусједним земљама.
"Радије се побринемо, посебно код уљешура, да могу достојанствено и без стреса да умру", рекла је Зиберт.
Њемачки поморски музеј саопштио је за дпа да је ријеч о изузетно тешкој ситуацији у којој стручњаци морају врло пажљиво да размотре сваку мјеру и одлуку.
"Еутаназија би у условима који владају у Ниндорфу била веома тешка, јер се кит још налази у води."
Вода је превише плитка за кита, а превише дубока за циљано убијање. "Поред тога, код тако великог кита не постоји поуздана метода еутаназије којом би се потпуно искључила даља патња."
