Меркур иде директно: Доносите судбоносне одлуке о љубави, послу и новцу

25.03.2026
Након вишеседмичне конфузије и унутрашњих преиспитивања, планета комуникације коначно мијења смјер. Меркур је 20. марта 2026. кренуо директно на 8°29’ у знаку Рибе, завршавајући ретроградни циклус који је трајао од 26. фебруара.
Иако је ретроградно кретање завршено, његов утицај се још не повлачи у потпуности – постретроградна “сјена” траје све до 9. априла. Управо тај период доноси кључне увиде, разјашњења и одлуке које могу имати дугорочне посљедице.
Ретроградни Меркур у Рибама често доноси стање у којем осјећамо много, али тешко проналазимо праве ријечи. Интуиција је појачана, али логика касни – па су многи у протеклим седмицама имали утисак да се налазе у магли.
Сада, када Меркур иде директно, тај "унутрашњи хаос" почиње да добија смисао. Мисли се повезују, реченице долазе лакше, а одлуке добијају чвршћи ослонац.
Ипак, ово није нагли преокрет. Процес иде постепено:
прво долази осјећај да се нешто помјера, затим разумијевање – а тек онда конкретна акција.
Зато је период до 9. априла посебно важан. Враћамо се истим темама, али са новом свијешћу и зрелијим увидима.
Меркур остаје у знаку Рибе све до 15. априла, што значи да ће и даље доминирати емоције, интуиција и суптилни сигнали.
разговоре који траже емпатију постављање здравих граница доношење одлука без притиска повлачење из буке и враћање себи
Ментални ритам је спорији, али дубљи – и управо у томе лежи његова снага.
Један од најважнијих ефеката овог транзита је осјећај растерећења.
Лакше се раздваја битно од небитног. Лакше се препознаје шта је интуиција, а шта страх или умор. Враћа се унутрашњи ред, иако процес и даље тражи стрпљење и тишину.
Са директним Меркуром:
комуникација постаје јаснија договори се лакше завршавају старе теме коначно добијају епилог
Ово је идеално вријеме за повратак недовршеним разговорима, порукама и одлукама.
Додатно олакшање долази почетком априла, када Меркур улази у складнији однос са Јупитер, доносећи ширу слику, оптимизам и више повјерења у сопствене процјене.
Након 15. априла, уласком Меркура у Ован, темпо се убрзава, а одлуке постају директније и храбрије.
Унутрашња бука се смирује. Вријеме је за повлачење, завршавање старих тема и ментални одмор. Након 15. априла долази ваш темпо.
Разјашњавају се односи и планови. Јасније видите коме вјерујете и у шта вриједи улагати енергију.
Враћа се професионална јасноћа. Лакше дефинишете циљеве и правац, посебно у комуникацији са ауторитетима.
Поново вјерујете свом путу. Одлуке везане за будућност сада добијају дубљи смисао.
Отварају се осјетљиве теме – новац, повјерење и односи. Важно је сачекати да се емоције слегну прије одлука.
Односи долазе у фокус. Нејасноће се разрјешавају, а важни разговори могу донијети прекретницу.
Враћа се ред у свакодневици. Обавезе, посао и здравље траже смирен и организован приступ.
Креативност и емоције поново теку. Вријеме је за изражавање, љубав и повратак ономе што вас радује.
Фокус на дому и породици. Стабилност долази кроз искрене разговоре и уређивање личног простора.
Комуникација добија снагу. Добро вријеме за договоре, папире и доношење важних одлука.
Новац и вриједности долазе у фокус. Јасније постављате границе и препознајете своју стварну вриједност.
Најинтензивније осјећате овај транзит. Враћа вам се глас, фокус и сигурност у сопствене одлуке.
Период до 9. априла није вријеме за нагле потезе, већ за јасно сагледавање свега што се покренуло током ретроградног циклуса.
Занимљивости
Оно што сада одлучите има већу тежину – јер долази из дубљег разумијевања, а не из импулсивне реакције.
