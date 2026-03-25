Меркур иде директно: Доносите судбоносне одлуке о љубави, послу и новцу

25.03.2026

16:27

Фото: Pexels/Frank Cone

Након вишеседмичне конфузије и унутрашњих преиспитивања, планета комуникације коначно мијења смјер. Меркур је 20. марта 2026. кренуо директно на 8°29’ у знаку Рибе, завршавајући ретроградни циклус који је трајао од 26. фебруара.

Иако је ретроградно кретање завршено, његов утицај се још не повлачи у потпуности – постретроградна “сјена” траје све до 9. априла. Управо тај период доноси кључне увиде, разјашњења и одлуке које могу имати дугорочне посљедице.

Вријеме када се мисли коначно слажу

Ретроградни Меркур у Рибама често доноси стање у којем осјећамо много, али тешко проналазимо праве ријечи. Интуиција је појачана, али логика касни – па су многи у протеклим седмицама имали утисак да се налазе у магли.

Сада, када Меркур иде директно, тај "унутрашњи хаос" почиње да добија смисао. Мисли се повезују, реченице долазе лакше, а одлуке добијају чвршћи ослонац.

Ипак, ово није нагли преокрет. Процес иде постепено:

прво долази осјећај да се нешто помјера, затим разумијевање – а тек онда конкретна акција.

Зато је период до 9. априла посебно важан. Враћамо се истим темама, али са новом свијешћу и зрелијим увидима.

Рибе и даље обликују начин размишљања

Меркур остаје у знаку Рибе све до 15. априла, што значи да ће и даље доминирати емоције, интуиција и суптилни сигнали.

Ово је вријеме за:

разговоре који траже емпатију постављање здравих граница доношење одлука без притиска повлачење из буке и враћање себи

Ментални ритам је спорији, али дубљи – и управо у томе лежи његова снага.

Највећа промјена: мање менталног шума

Један од најважнијих ефеката овог транзита је осјећај растерећења.

Лакше се раздваја битно од небитног. Лакше се препознаје шта је интуиција, а шта страх или умор. Враћа се унутрашњи ред, иако процес и даље тражи стрпљење и тишину.

Шта се сада покреће

Са директним Меркуром:

комуникација постаје јаснија договори се лакше завршавају старе теме коначно добијају епилог

Ово је идеално вријеме за повратак недовршеним разговорима, порукама и одлукама.

Додатно олакшање долази почетком априла, када Меркур улази у складнији однос са Јупитер, доносећи ширу слику, оптимизам и више повјерења у сопствене процјене.

Након 15. априла, уласком Меркура у Ован, темпо се убрзава, а одлуке постају директније и храбрије.

Шта очекује сваки знак

Ован

Унутрашња бука се смирује. Вријеме је за повлачење, завршавање старих тема и ментални одмор. Након 15. априла долази ваш темпо.

Бик

Разјашњавају се односи и планови. Јасније видите коме вјерујете и у шта вриједи улагати енергију.

Близанци

Враћа се професионална јасноћа. Лакше дефинишете циљеве и правац, посебно у комуникацији са ауторитетима.

Рак

Поново вјерујете свом путу. Одлуке везане за будућност сада добијају дубљи смисао.

Лав

Отварају се осјетљиве теме – новац, повјерење и односи. Важно је сачекати да се емоције слегну прије одлука.

Д‌јевица

Односи долазе у фокус. Нејасноће се разрјешавају, а важни разговори могу донијети прекретницу.

Вага

Враћа се ред у свакодневици. Обавезе, посао и здравље траже смирен и организован приступ.

Шкорпија

Креативност и емоције поново теку. Вријеме је за изражавање, љубав и повратак ономе што вас радује.

Стријелац

Фокус на дому и породици. Стабилност долази кроз искрене разговоре и уређивање личног простора.

Јарац

Комуникација добија снагу. Добро вријеме за договоре, папире и доношење важних одлука.

Водолија

Новац и вриједности долазе у фокус. Јасније постављате границе и препознајете своју стварну вриједност.

Рибе

Најинтензивније осјећате овај транзит. Враћа вам се глас, фокус и сигурност у сопствене одлуке.

Јасно сагледавање

Период до 9. априла није вријеме за нагле потезе, већ за јасно сагледавање свега што се покренуло током ретроградног циклуса.

Оно што сада одлучите има већу тежину – јер долази из дубљег разумијевања, а не из импулсивне реакције.

