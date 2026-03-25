Мјесец дана у Италији потпуно бесплатно: Могуће је, ево и како

25.03.2026
Научни пројекат у Италији тражи здраве волонтере између 18 и 40 година који желе да испробају како умјерен боравак на великим висинама утиче на тијело, метаболизам и издржљивост.
У срцу Националног парка Стелвио, на 2.265 метара надморске висине, у легендарној планинској кући Нино Корси, почиње јединствени научни експеримент.
Организатори траже добровољце који желе да проведу четири недјеље на планини уз све трошкове покривене и бруто накнаду од 400 евра.
Учесници ће боравити у планинској кући са потпуно обезбијеђеним смјештајем и исхраном, док ће за свој допринос истраживању које води "Еурак Рисерч" из Болцана добити и новчану накнаду.
Студија под називом Модерејт Алтитуде Хелти Експожур (МАХЕ) има за циљ да испита како боравак од четири недјеље на око 2.300 метара надморске висине утиче на људски организам, од срца и плућа, преко метаболизма и сна, до физичке издржљивости.
Већина претходних истраживања фокусирала се на екстремне висине изнад 3.000 метара, док ова студија попуњава празнину у знању о умјереним надморским висинама, које су често посјећене од стране планинара и туриста.
Прије боравка у планинској колиби, учесници ће провести једну недјељу на нижој висини (720 метара) у Силандру, гдје ће бити обављена основна медицинска мјерења.
По завршетку мјесец дана у планини, слиједи још једна недјеља тестирања у централи "Еурак Рисерч" у Болцану.
Студија користи савремену опрему, укључујући преносиве ехографе, сензоре за континуирано праћење шећера у крви и уређаје за анализу волумена крви и хемоглобина.
Пројект је отворен за здраве мушкарце и жене од 18 до 40 година, нормалне тјелесне тежине.
Од кандидата се очекује да не пуше, не злоупотребљавају алкохол или наркотике, немају хроничне болести, специфичне дијете попут веганства, интензиван тренинг више од два пута недјељно или боравак на висинама изнад 1.500 метара у посљедњих мјесец дана.
Студија ће се одвијати у августу и септембру 2026. године, а након боравка у планини учесници завршавају са медицинским контролама у Болцану.
Поред научног значаја и јединственог искуства живота на планини, учесници добијају храну, смјештај и финансијску накнаду, што чини овај пројекат идеалном авантуром за све који воле природу, истраживање људских граница и незаборавне планинске призоре.
Позадина: Овакви пројекти су дио све већег интересовања науке за ефекте умјерених надморских висина на људско здравље.
Уз све више туриста и планинара који посјећују планинска подручја Европе, резултати студије могу помоћи у обликовању савјета за физичку спремност, исхрану и безбједност на планини, преноси "Блиц".
