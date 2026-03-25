Мјесец дана у Италији потпуно бесплатно: Могуће је, ево и како

25.03.2026

16:01

Нино Корси
Фото: Screenshot / YouTube

Научни пројекат у Италији тражи здраве волонтере између 18 и 40 година који желе да испробају како умјерен боравак на великим висинама утиче на тијело, метаболизам и издржљивост.

У срцу Националног парка Стелвио, на 2.265 метара надморске висине, у легендарној планинској кући Нино Корси, почиње јединствени научни експеримент.

ILU-SIPA-130925

Хроника

Седам ухапшених због дроге, претреси на 12 локација

Организатори траже добровољце који желе да проведу четири недјеље на планини уз све трошкове покривене и бруто накнаду од 400 евра.

Учесници ће боравити у планинској кући са потпуно обезбијеђеним смјештајем и исхраном, док ће за свој допринос истраживању које води "Еурак Рисерч" из Болцана добити и новчану накнаду.

Циљ истраживања

Студија под називом Модерејт Алтитуде Хелти Експожур (МАХЕ) има за циљ да испита како боравак од четири недјеље на око 2.300 метара надморске висине утиче на људски организам, од срца и плућа, преко метаболизма и сна, до физичке издржљивости.

Хапшење у Градишци

Хроника

Хапшење у Градишци: "Пао" због три тешке крађе

Већина претходних истраживања фокусирала се на екстремне висине изнад 3.000 метара, док ова студија попуњава празнину у знању о умјереним надморским висинама, које су често посјећене од стране планинара и туриста.

Како ће се истраживање спроводити

Прије боравка у планинској колиби, учесници ће провести једну недјељу на нижој висини (720 метара) у Силандру, гдје ће бити обављена основна медицинска мјерења.

По завршетку мјесец дана у планини, слиједи још једна недјеља тестирања у централи "Еурак Рисерч" у Болцану.

Студија користи савремену опрему, укључујући преносиве ехографе, сензоре за континуирано праћење шећера у крви и уређаје за анализу волумена крви и хемоглобина.

Ко може да се пријави

Пројект је отворен за здраве мушкарце и жене од 18 до 40 година, нормалне тјелесне тежине.

паркинг стара аутобуска

Бања Лука

Правобранилаштво добило спор против Аутопревоза око земљишта на старој аутобуској станици

Од кандидата се очекује да не пуше, не злоупотребљавају алкохол или наркотике, немају хроничне болести, специфичне дијете попут веганства, интензиван тренинг више од два пута недјељно или боравак на висинама изнад 1.500 метара у посљедњих мјесец дана.

Када и гдје

Студија ће се одвијати у августу и септембру 2026. године, а након боравка у планини учесници завршавају са медицинским контролама у Болцану.

Зашто је ово прилика коју не треба пропустити

Поред научног значаја и јединственог искуства живота на планини, учесници добијају храну, смјештај и финансијску накнаду, што чини овај пројекат идеалном авантуром за све који воле природу, истраживање људских граница и незаборавне планинске призоре.

Позадина: Овакви пројекти су дио све већег интересовања науке за ефекте умјерених надморских висина на људско здравље.

Прољеће-жена

Занимљивости

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

Уз све више туриста и планинара који посјећују планинска подручја Европе, резултати студије могу помоћи у обликовању савјета за физичку спремност, исхрану и безбједност на планини, преноси "Блиц".

Више из рубрике

Прољеће-жена

Занимљивости

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

3 ч

0
Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

Занимљивости

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

8 ч

0
Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

Занимљивости

Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

9 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за сриједу 25. март: Бикови се заљубљују, Јарчевима се компликује пословна ситуација

10 ч

0

Централне вијести, 25.03.2026.

Преминуо чувени Ален Бибић

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

Има само 18 година и већ вози камион: Мартина одушевила све

Шта нас чека за Ускрс - објављена прогноза

