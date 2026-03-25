Хапшење у Градишци: "Пао" због три тешке крађе

25.03.2026
Н.Б. из Градишке ухапшен је због постојања основа сумње да је починило три кривична дјела "Тешка крађа".
Он се сумњичи да је у периоду од 23. до 25.03.2026. године, извршило провале у трговачке и у један угоститељски објекат на подручју града Градишка, којом приликом је отуђена одређена количина новца и различитих производа за домаћинство.
На основу Наредбе Основног суда у Градишци извршен је претрес путничког аутомобила које користи осумњичено лице, којом приликом су пронађени наведени предмети.
"О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се против осумњиченог лица по комплетирању предмета достави извјештај о почињеним кривичним дјелима", наводи се у саопштењу ПУ Градишка.
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске станице Прњавор.
