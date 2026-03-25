Logo
Large banner

Седам ухапшених због дроге, претреси на 12 локација

Аутор:

АТВ

25.03.2026

15:34

Коментари:

0
Седам ухапшених због дроге, претреси на 12 локација
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) су данас, у сриједу, 25. марта 2026. године, у акцији "Зид" претресли 12 локација и ухапсили седам лица, а терете их за производњу и промет дрога.

Та лица ће, како је саопштено, након криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњичених бити предата у даљу надлежност Окружног јавног тужилаштва у Добоју, под чијим надзором су и спроведене активности на терену.

"Претреси станова, помоћних просторија и покретних ствари извршени су у Брчком, Пелагићеву, Лончарима и Обудовцу и то на 12 локација, приликом чега је откривено и привремено одузето око 4,5 килограма марихуане, око 400 грама кокаина, четири возила, пиштољ и остали предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку", речено је из СИПА.

Активности су реализоване на основу наредбе Окружног суда у Добоју, а у сарадњи са припадницима Граничне полиције БиХ, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полиције Брчко дистрикта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner