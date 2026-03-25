Шта нас чека за Ускрс - објављена прогноза

Аутор: АТВ
25.03.2026
18:39
Коментари:0
Према најновијој дугорочној прогнози, Ускрс који ове године пада 12. априла у Србији биће обиљежен стабилним и пријатним пролећним временом – без наглих промјена и без падавина.
Графикон показује јасан тренд пораста температура како се приближава средина априла, а управо тог дана очекује се прилично угодан временски сценарио.
Занимљивости
На Ватреном коњу некима стиже савршенство - јесте ли међу њима
Максимална дневна температура кретаће се око 15 до 16 степени, док ће јутарње и минималне вриједности бити око 5 до 6 степени. Средња дневна температура биће око 10 до 11 степени, што је у складу са просеком за ово доба године.
Оно што је посебно важно јесте да нема назнака за кишу око 12. априла. Након нешто нестабилнијег периода крајем марта, почетак и средина априла доносе смиривање времена, са знатно мање падавина и више сувих дана. То значи да ће Ускрс највјероватније протећи без кишобрана, уз доста сувог и пријатног времена.
Друштво
Стиже погоршање времена: Сутра температура пада на нулу, ево и гдје
У односу на прве дане априла, види се постепено отопљење, па ће ваздух бити знатно пријатнији него почетком мјесеца, када су температуре биле ниже. Иако неће бити правих прољећних врућина, вријеме ће бити идеално за боравак напољу, породична окупљања и традиционалне ускршње активности.
Ускрс у Србији ове године доноси мирно, суво и умјерено топло пролећно вријеме, без екстремних осцилација – управо онако како већина и прижељкује за празничне дане.
