Ацо Ђукановић излази из притвора: Браниће се са слободе уз гаранцију од 5 милиона евра

Аутор:АТВ
25.03.2026
15:54
Коментари:1
Бизнисмен Ацо Ђукановић браниће се са слободе уз забрану напуштања стана, уз контролу електронским надзором, и уз привремено одузимање путне исправе.
То је одлука већа Основног суда у Никшићу којим је предсједавао Мирко Којовић, преносе Вијести.
Суд апострофира да постоји опасност од бјекства јер Ђукановић има везе и боравке у иностранству и значајна средства, али да је понуђено јемство довољно озбиљно и одвраћајуће и да су мјере надзора пропорционалне и блаже од притвора.
У образложењу одлуке наводи се да се прихвата јемство Ђукановића понуђено од стране његових бранилаца, а које се састоји у полагању у судски депозит износа од 1.000.000 евра у готовом новцу и упису у катастру непокретности хипотеке, у корист Државе Црне Горе, на непокретностима у својини јемца - у вриједности од више од четири милиона евра.
