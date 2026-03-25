Ацо Ђукановић излази из притвора: Браниће се са слободе уз гаранцију од 5 милиона евра

25.03.2026

15:54

Ацо Ђукановић
Бизнисмен Ацо Ђукановић браниће се са слободе уз забрану напуштања стана, уз контролу електронским надзором, и уз привремено одузимање путне исправе.

То је одлука већа Основног суда у Никшићу којим је предсједавао Мирко Којовић, преносе Вијести.

ILU-SIPA-130925

Суд апострофира да постоји опасност од бјекства јер Ђукановић има везе и боравке у иностранству и значајна средства, али да је понуђено јемство довољно озбиљно и одвраћајуће и да су мјере надзора пропорционалне и блаже од притвора.

У образложењу одлуке наводи се да се прихвата јемство Ђукановића понуђено од стране његових бранилаца, а које се састоји у полагању у судски депозит износа од 1.000.000 евра у готовом новцу и упису у катастру непокретности хипотеке, у корист Државе Црне Горе, на непокретностима у својини јемца - у вриједности од више од четири милиона евра.

