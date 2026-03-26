Упозорење на наглу промјену времена у Српској: Киша, снијег, вјетар

26.03.2026

Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

РХМЗ издао је упозорење на наглу промјену времена, обилне падавине, захлађење, снијег и јак до олујни вјетар.

Јаче падавине ће почети данас на западу гдје ће бити и пљускова уз обилније падавине у кратком периоду, а у петак и суботу ће се проширити ка истоку.

Најмање падавина се очекује на југу и југоистоку. Укупна количина падавина од 50 mm на истоку до 130 mm на западу.

Киша ће прећи у снијег

Због захлађења киша ће прећи у снијег у брдско-планинским предјелима уз формирање и брзи пораст снежног покривача до петка од 10 до 40 cm, а у суботу од 20 до 60 cm. На вишим планинама на западу понегде и више. Јак вјетар ће на планинама стварати снежне мећаве и наносе снијега.

У нижим предјелима на западу и југоистоку се очекује 5-20 cm. На крајњем југу као и на сјевероистоку (Семебрија и Посавина) падаће углавном киша, без формирања сњежног покривача.

Већина падавина ће се претворити у снежни покривач, док у нижим предјелима, поготово у четвртак на западу, може доћи до проблема са оборинским водама и отицањем воде у урбаним зонама због интензивних падавина у кратком периоду.

Јаки удари вјетра

У четвртак 26.03. удари ветра од 40 до 80 km/h, најјачи удари у Херцеговини и на северозападу.

У петак и суботу 27-28.03. на југу и југоиостоку умерен ветар од 30-50 km/h, у осталим пределима од 50 до 80 km/h.

Метеоаларм је издао наранџасто упозорење за већи дио БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

невријеме

Вријеме

Олуја

Киша

Снијег

