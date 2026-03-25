Мали Пикси умро, а онда оживио: Открио како изгледа са друге стране

Аутор:АТВ
25.03.2026
21:44
Иван Стојковић, ветеран 63. падобранске бригаде из Ниша, доживио је оно што многи описују као клиничку смрт.
Он је, како каже, 4. септембра 2025. на неколико сати изгубио свијест, а сада је одлучио да са свима подијели своју причу о боравку у "другој просторији - просторији мира и тишине".
Његова исповијест снажно је одјекнула скоро јер показује невјероватну снагу човјека који је и раније, прије 15 година, избегао сигурну смрт након пада са висине од 800 метара.
"Драги и поштовани пријатељи моји, немојте се бојати смрти. Смрт није ништа посебно. Дана 4.9.2025. године, на пар сати, отишао само само у другу собу, собу мира, спокоја и блаженства, гдје ништа не боли. Од тих осјећаја, у тој другој соби, имао сам боље осјећаје, само док сам изводио падобранске скокове. Ја сам ја, и ви сте ви, што смо били - што смо још увијек. Зовите ме мојим старим именом, разговарајте са мном, обично као и увијек. Нека не буде промјене у вашем гласу. Нека не буде усијан и жалостан", написао је Стојковић на свом Фејсбуку и наставио:
"Смијте се, као што смо се увијек смијали нашим веселим шалама. Веселите се, забављајте. Молите се за мене, као што се и ја молим за вас. Нека не будем заборављен, као што јесам, само зато сто се не видим. Тог 4. септембра је трећи мој рођендан. Сада је све у реду. Опорављам се полако, али сигурно. Ја вас чекам ту негдје иза угла. Рођендане желим проводити сам, без вас. И немојте се љутити, ја вас чекам, волим и радујем дану нашег новог сусрета".
Иван је замолио своје познанике и пријатеље да га не зову и не посјећују, јер је потребно вријеме његовој породици и њему да се опораве од доживљеног стреса.
"Зашто сам вам све ово написао? Наведеног дана, доживио сам кризу свијести (кому), у трајању од пар сати, а након 15 година, од мог врло тешког удеса на падобранском скоку (отказ и главног и резервног падобрана), са висине од 800 метара, када сам задобио врло тешке тјелесне повреде, опасне по живот. И након 15-годишњег лијечења, морало је и то да се деси", написао је овај ветеран.
Рекао је да је ту гдје јесте захваљујући дежурној екипи војне хитне помоћи ВБ Ниш, преноси "Блиц".
"Медицинској сестри Наташи Пејковић - вишеструком спасиоцу мог живота, жени змају, царици и спартанки у медицини, којој би и сам Хипократ позавидио, Др Драгани и возачу Фићи, која је хитно дошла, на позив моје супруге. Такође велику захвалност одајем и сљедећем медицинском и немедицинском особљу ВБ Ниш и УКЦ Ниш. Мом великом пријатељу (цимеру), Миодрагу Дикићу Дики, који ме је сво вријеме у болници, бодрио и гурао да све ово преживим", написао је Стојковић и додао:
"Ваш мали Пикси се никада није предавао тако лако и никада неће, зато што се падобранци никада не предају и враћају се из мртвих, као мачка са 9 живота. Једном падобранац-увијек падобранац".
У наредној објави поновио је да је медицинска сестра Наташа вишеструки спасилац његовог живота.
"У наведеном случају са мојим здравственим стањем, успјела је да ми уведе канилу у вену у возилу војне хитне помоћи, које је било у покрету и прикључи на инфузију и сво вријеме спроводила поступак оживљавања. Наташа - захвалан до гроба", написао је Стојковић.
