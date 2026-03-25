Шта доноси приједлог да се морају регистровати припејд картице

Аутор:Бранка Дакић
25.03.2026
19:43
Коментари:0
Савјет министара БиХ усвојио је Нацрт закона о допуни Закона о комуникацијама БиХ, који подразумијева регистрацију припејд корисника мобилних телекомуникационих услуга.
Да би се Закон почео примјењивати у пракси, потребно је да прође процедуру у оба дома Парламентарне скупштине БиХ.
Ускоро би могао доћи крај злоупотреби припејд СИМ картица. Регистрацијом корисника мобилне картице биће олакшано надлежним институцијама да лакше идентификују особе које су позивом са припејд броја извршиле неко кривично дјело, а све их је више, увјерава ресорни министар.
"Људи купе мобителе, картице, назову суд, кажу ад је постављена бомба и суд не ради тај дан. И, нека рочишта која се тај дан одгоде, мјесецима се одгађају. Та злоупотреба је присутна широм БиХ, производи огромне трошкове правосуђу", каже Един Форто.
О допуни Закона о комуникацијама БиХ још се нису изјашњавали посланици и делегати Парламентарне скупштине БиХ. Међутим, чини се да око овога неће бити подјеле међу посланицима.
"Огроман је број корисника припејд картица и то треба унијети у некакав легалан ток, да се људи који купују припејд картице региструју. Сасвим је нормално да једно друштво уреди куповину припејд картица и на овај начин ће бити познато ко је власник припејд картице", рекла је Мира Пекић, посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.
"Знате и сами да је била до сада пракса да се картица може купити на било којој трафици. Ми смо имали више случајева у Републици Српској, гдје су лажно дојављиване бомбе у школама и углавном са картица са којих се није знало ни ко су власници", каже Мирослав Вујичић, посланик СДСД-а у ПД ПС БиХ.
Ако измјене Закона буду усвојене, сви телекомуникациони оператери имаће обавезу да региструју сваког корисник припејд броја. Међутим, у М:телу кажу да је потребно мијењати и Закон о електронском потпису, које би дефинисале електронску идентификацију у ширем смислу.
"Сматрамо да се на тај начин требају измијенити законска рјешења како би електронска идентификација била доступна на различите начине, односно како би корисници имали лакши начин да електронски идентификују свој број", поручује Стефан Личина, шеф Службе за односе с јавношћу Компаније "М:тел“.
Наглашава и да би регистрација припејд броја свакако допринијела већој транспарентности и безбједности. Промјене неће бити када је у питању продаја и функционисање самих картица.
