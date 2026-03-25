Како је имигрант из БиХ као пијун увучен у лажну отмицу милионерове жене

25.03.2026
22:59
Према свим стандардима, Рид и Квин Греј били су пар који је остварио свој амерички сан.
Били су успјешни – бизнисмен Рид је зарађивао више од милион долара годишње – и живјели су у прелијепој породичној кући у романтичном градићу Понте Ведра на Флориди, са своје две мале дјевојчице.
Али одједном, једног обичног петка у септембру 2009. године, тај мир је нарушен.
Квин је отета уз пријетњу пиштољем и губи јој се сваки траг. На столу у њиховој кући лежала је порука – захтјев за 50.000 долара у готовини и пријетња да ће Квин умријети ако се откуп не плати.
"У свакој отмици, сваки минут, сваки сат, је кључан", рекао је бивши специјални агент ФБИ-ја Тони Кравиц за серијал који ће бити приказан на ХБО, а причу преноси и британски The Сун.
"Вјеровали смо да је ова мајка у стварној опасности. Моја мисија је била да доведем Квин Греј кући живу. Била је мистерија ко ју је киднаповао".
Пошто је SWAT тим обезбиједио кућу, у случају да се отмичари врате по њеног мужа или дјецу, полиција и ФБИ су се бацили на посао – и привели Рида на испитивање.
"У свакој истрази злочина, прве особе које морате искључити су људи најближи жртви", рекао је Дејвид Шоар, који је у то вријеме био шериф локалног округа. Испоставило се да је стварност била далеко од идиличен слике срећне породице коју су приказивали свијету. Брак се распадао, а Рид је истражитељима рекао да је његова жена имала аферу. То је навело истражитеље да се питају да ли је уопште била киднапована или је ово била сложена шема за прикривање убиства. Све то је трајало до 8 сати сљедећег јутра, када је Рид добио позив – од Квин. Иако је звучала узнемирено, то је био доказ да је жива. Поново је позвала, овог пута са упутствима гдје да остави новац.
"Рид је био спреман да плати откуп", рекао је Тони. „Била је то огромна прилика. Жељели смо да видимо ко ће покупити ту торбу са новцем. Планирали смо да их пратимо, са надом да ће нас одвести до мјеста где се Квин налази.“ ФБИ и полиција су били спремни да нападну, али онда је стигао позив кога су се плашили. Опет је била Квин, која им је рекла да је испорука отказана – и да су полицајци примијећени. Сати су пролазили без одговора, све док Квин није позвала своју мајку, Гејл, са новим упутствима о томе гдје да предају откуп. Овог пута нису хтјели да ризикују. Ставили су локатор унутар торбе, а подручје око мјеста испоруке – паркинг ресторана – било је препуно агената.
"Ово је напет тренутак", рекао је Тони. "Имамо 50.000 долара на веома јавном тргу и чекамо ко ће их покупити". Тачно на знак, четворица мушкараца су напустила ресторан и покупила торбу. Истражитељи су почели да их прате – све док их позив хитним службама није зауставио. Били су то управо људи које су пратили и који су позвали да предају новац полицији.
"Испоставило се да су ова господа која су покупила новац њемачки тенисери који су били у граду на тениском турниру", рекао је Тони. "Они нису имали никакве везе са отмицом. Били су престрављени да их прате дилери дроге".
Покушај полиције да предају новац отмичарима пропао је чак два пута. А, онда стиже позив и од самог отмичара!
"Када сам чуо глас отмичара, то је заиста све промијенило", рекао је. "Његов акценат је био источноевропски. Његов тон је био самоувјерен и арогантан". Онда су, у позадини, чули пуцањ. Али баш када су се питали одакле би могао доћи сљедећи траг, стигао је позив хитним службама. Била је то Квин – и била је без свој отмичара.
"Квин је на крају доведена овде у канцеларију ФБИ-ја у Џексонвилу", рекао је надзорни специјални агент Гари Лоферт. Утисак је био да је изгледала добро, али је очигледно прошла кроз много траума
Почела је да криви свог мужа Рида Греја. Тврдила је да су је тројица Албанаца отела из њене куће. Послије неколико дана од првог саслушања, довели су је поново на разговор. Тада је тврдила да је у питању била само једна особа – не три, како је раније рекла. Али оно што је затим рекла оставило је истражитеље у шоку. Тада је препричала како је спавала са својим отмичарем јер је наводно била приморана. Њена прича се убрзо поново промијенила. Овог пута им је рекла да су одсјели у хотелу.
"То је био велики траг" рекла је Алекс. "Контактирали смо менаџера и особље и показали им њену слику. Сјетили су се да је била са мушкарцем и да су њих двоје деловали као нормалан пар". Тада им је речено да су били веома заљубљени, а Квин није показивала никакве знаке стреса и присиле. Менаџер је рекао да је Квин била сама у соби и да је мушкарац долазио и одлазио и остављао је тамо периодично.
"То је било изузетно чудно. Ако је био један отмичар, и отишао је, зашто Квин није позвала помоћ?" Квин је такође поменула да је њен отмичар изашао да купи пилећа крилца у оближњем супермаркету. На основу тога, полиција је успјела да сними слику осумњиченог са видео надзора. А када су слику објавили у локалним вијестима, стигао је позив хитним службама – од самог мушкарца! Збуњен зашто се његова слика емитује, мушкарац – имигрант из Босне и Херцеговине по имену Јасмин Османовић- рекао им је да је већ на путу ка полицијској станици.
"Османовић је дјеловао веома арогантно, веома дрско“, рекао је агент Гари. "Навео је детективе да повјерују да је ово губљење времена", Тврдио је да има алиби, а када му је показана њена фотографија, негирао је да има икакве везе с њом. Али његова превара је убрзо разоткривена.
"Док смо пролазили кроз саслушање, почео је да схвата да га је Квин издала“, рекао је Алекс. „Када смо почели да разговарамо о оптужбама са којима се суочава – отмици и сексуалном нападу, за које је предвиђен доживотни затвор – то је била преломна тачка када је промијенио исказ". Османовић је тврдио не само да је невин, већ да има доказ – тајни гласовни снимак њега и Квин заједно.
"Он улази у собу и они разговарају", рекао је Алекс. "Онда чујемо како воде секс". На снимку се може чути како Османовић пита Квин о њеном сексуалном животу са Ридом, на шта му она одговара, Слушајући остатак снимка, истражитељима је било јасно да је у питању тајна, љубавна веза.
Наредно вече када је Јасмин оставио Квин саму, она је тада почела да схвата да се ово распада. Наводно је размишљала и о убиству мужа.
"Мислим да је то можда био њен крајњи циљ, јер би у случају развода добила половину. Да је Рид мртав, добила би све". Квин је негирала све оптужбе, али је било јасно да не да није била отета, већ је све ово заправо била сложена превара.
На суду је добила седам година условне казне, док је Османовић добио шест. Обоје су морали да плате и новчану казну од 86.000 долара канцеларији шерифа округа како би покрили трошкове истраге.
"Мислим да је Јасмин Османовић на неки начин била добровољни пијун“, рекао је Алекс. "Ту је био момак, веома скромних средстава, и указала му се ова златна прилика - жена богата, лијепа и била је спремна на аферу са њима. То га је завео и навело да ради шта год је она жељела".
Осврћући се на случај, Тони се сложио.
"Њихова сложена превара изазвала је много бола свим члановима породице, много бриге, фрустрације, бијеса и потрошила нам је доста сати на истрази. Квин Греј је издала и мужа и љубавника и изгубила је све. Изгубила је породицу, изгубила је дом у рају, изгубила је повјерење породице и пријатеља и укаљала је сопствену репутацију – а, због чега?"
