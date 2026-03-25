ОПРЕЗ: Ово ће вам на граници направити кошмар

25.03.2026
22:53
Ближи се Ускрс, а за сваке празнике, када људи путују у иностранство, поставља се питање шта се легално смије, а шта не смије пренијети преко границе те колике су казне за кршење прописа.
Упркос чињеници да је већ безброј пута објашњено шта се смије, а што не носити преко границе, појединци због неинформисаности или пак у нади да баш њих неће казнити због забрањених, посебно прехрамбених артикала плаћају високе казне.
Прелазак границе може се претворити у прави финансијски кошмар ако се у пртљажнику налазе забрањене делиције или пак количина готовине која је морала бити пријављена.
ЕУ примјењује ригорозна правила о увозу намирница животињског поријекла, па омиљени бакин сир, дједова сланина и пршут или домаћа ракија често заврше у канти за смеће уз папрене новчане казне.
Колико кутија цигарета смије бити у ауту када улазите у Хрватску, хоће ли вам "залијепити" казну ако вам у гепеку нађу два колута сира и "таблу" шпека, је ли допуштено пренијети једнаку количину пива и вина, шта је са жестоким алкохолним пићима...
Управо због свих тих правила, којих је толико да их каткада није лако запамтити ни самим цариницима, доносимо попис свих ствари које смијете односно не смијете унијети у Хрватску.
Ако увозите робу из трећих земаља (нпр. БиХ), лимит за увоз робе по особи не смије премашивати 430 евра у поморском и ваздушном саобраћају те 300 евра у свим осталим врстама превоза, односно 150 евра за путнике млађе од 15 година, независно од тога којим се превозним средством путује.
Путници у ваздушном саобраћају у Хрватску могу унијети нешто више дуванских прерађевина од оних који путују другим облицима саобраћаја.
Они у ваздушном превозу могу унијети 200 цигара, 100 цигарилоса, 50 цигара и 250 грама дувана за пушење. Особе које путују друмским или жељезничким превозом могу унијети 40 цигарета, 20 цигарилоса, 10 цигара и 50 грама духана за пушење.
Сви путници могу унијети једнаку количину од 50 грама гријаног дуванског производа, 10 милилитара е-течности те 50 грама тзв. нових дуванских производа.
Кад су у питању алкохолна пића, једнака правила вриједе и за путовања друмским, ваздушним и поморским превозом - свима је дозвољено унијети 16 литара пива, 4 литре вина те 2 литре алкохолних пића која имају мање од 22% алкохола, односно једну литру јачих алкохолних пића.
Ако желите плаћати акцизе, могуће је, уз услов да сте старији од 17 година, унијети 800 цигарета, 400 цигарилоса, 200 цигара, килограм дувана, 10 литара жесте, 90 литара вина, 110 литара пива те 100 милилитара е-течности, а све преко тога нећете моћи унијети чак ни уз плаћање.
Уопште није дозвољено унијети месо и млијеко те производе од меса и млијека.
Дозвољено је по особи унијети 20 килограма свјеже, сушене, куване, осољене или димљене рибе, козица, ракова и дагњи. Када су у питању други производи животињског поријекла, попут меда, јаја, производа од јаја, меса пужева или жабљих кракова, ту је дозвољено унијети до 2 килограма по особи.
Ако се ипак одлучите коцкати, знајте да вас могу "опалити" по џепу казном која може износити и до 13.300 евра.
Конкретно, када се одређује висина казне, битно је што и колико сте тога покушали прокријумчарити.
За прекршај непријављивања робе или непријављивања све робе или неподношења робе или неподношења све робе прописана је новчана казна од 265 до 6.600 евра.
За уношење или покушај уношења робе у царинско подручје Уније на скривен начин или изношење или покушај изношења робе из царинског подручја Уније на скривен начин те за неподношење царинске декларације за робу или дио робе, ако је ријеч о роби комерцијалне природе или роби за коју су прописане забране или ограничења при увозу или извозу, прописана је новчана казна од 400 до 13.300 евра.
