Цвијановић у Даласу: Српска се осјећа слободније захваљујући новој америчкој администрацији

25.03.2026
22:20
Република Српска се осјећа много слободније да говори о својој позицији захваљујући новој америчкој администрацији на челу са предсједником САД-а Доналдом Трампом, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у обраћању на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.
Цвијановић се на почетку свог обраћања захвалила на позиву, те додала да је велика част бити окружен људима који дијеле исте вриједности.
Причајући о ситуацији у БиХ, Цвијановић је додала да се Република Српска сада осјећа растерећеније да прича о ситуацији која се тренутно дешава на нашим просторима.
- Осјећамо се лакше да причамо о стварима о којима до сада нисмо могли, а то се дешава од доласка администрације САД-а Доналда Трампа, због чега смо јако срећни у Републици Српској. Прича о БиХ је јако компликована, она је успостављена Дејтонским мировним споразумом. БиХ је посљедња колонија у Европи - истакла је Цвијановић.
Цвијановићева је у Даласу говорила о ситуацији у БиХ, те се додала да у БиХ, тренутно постоји тзв. високи представник Кристијан Шмит, који иако никада није потврђен Дејтонским мировним споразумом, намеће законе и ради ствари које не можете чути.
- Осјећамо се сада слободније да причамо о томе у Америци. Амерички приступ Републици Српској, као дијелу БиХ је знатно промијењен у посљедње вријеме, јер Америка данас има реалан приступ Балкану - напоменула је Цвијановић.
Цвијановићева је нагласила да разумије забринутости колега у Европи, али је истакла да Европа нема стратегију нити план, што је тренутно главна разлика између САД и ЕУ.
БиХ
Цвијановић на Конференцији конзервативне политичке акције
Цвијановић се осврнула и нелегитиман процес који се водио против Милорада Додика.
Цвијановићеву је најавио специјални изасланик америчког предсједника Ричард Гренел, који је након њеног обраћања истакао да ће остати упућени у ситуацију у БиХ.
Подсјећамо, поред Цвијановић, на конференцији се обратио секретар за образовање и секретар за становање и урбани развој Сједињених Америчких Држава, Линда Мекмахон и Скот Тарнер, савјетник за границу и питање имиграција у администрацији предсједника САД-а Доналда Трампа Том Хоман, специјални изасланик америчког предсједника Ричард Гренел, амерички политички активиста Метју Шлеп, Ђорђе Симион члан Представничког дома Румуније, бивши премијер Велике Британије Лиз Трас, бројни конгресмени, као и многи други важни актери у америчком политичком и друштвеном животу.
Лиз Трас је на на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу истакла да њену земљу тренутно предводе људи који подржавају исламисте.
Поред учесника из САД, на догађају, између осталих, говорили су и предсједник Пољске Карол Навроцки, син посљедњег иранског шаха и опозициони лидер у егзилу Реза Пахлави, амерички адвокат и политички аналитичар Гордон Чанг, те предсједник Партије европских конзервативаца и реформиста и бивши премијер Пољске Матеуш Моравјецки.
ЦПАЦ је политичка конференција која окупља званичнике, политичке и медијске активисте из Сједињених Америчких Држава и свијета и један је од најутицајнијих суверенистичких скупова у свијету. преноси РТРС.
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч1
БиХ
5 ч0
БиХ
5 ч0
