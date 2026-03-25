Цвијановић у Даласу: Српска се осјећа слободније захваљујући новој америчкој администрацији

АТВ

25.03.2026

22:20

Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.
Република Српска се осјећа много слободније да говори о својој позицији захваљујући новој америчкој администрацији на челу са предсједником САД-а Доналдом Трампом, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у обраћању на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Цвијановић се на почетку свог обраћања захвалила на позиву, те додала да је велика част бити окружен људима који дијеле исте вриједности.

Причајући о ситуацији у БиХ, Цвијановић је додала да се Република Српска сада осјећа растерећеније да прича о ситуацији која се тренутно дешава на нашим просторима.

- Осјећамо се лакше да причамо о стварима о којима до сада нисмо могли, а то се дешава од доласка администрације САД-а Доналда Трампа, због чега смо јако срећни у Републици Српској. Прича о БиХ је јако компликована, она је успостављена Дејтонским мировним споразумом. БиХ је посљедња колонија у Европи - истакла је Цвијановић.

Цвијановићева је у Даласу говорила о ситуацији у БиХ, те се додала да у БиХ, тренутно постоји тзв. високи представник Кристијан Шмит, који иако никада није потврђен Дејтонским мировним споразумом, намеће законе и ради ствари које не можете чути.

- Осјећамо се сада слободније да причамо о томе у Америци. Амерички приступ Републици Српској, као дијелу БиХ је знатно промијењен у посљедње вријеме, јер Америка данас има реалан приступ Балкану - напоменула је Цвијановић.

Цвијановићева је нагласила да разумије забринутости колега у Европи, али је истакла да Европа нема стратегију нити план, што је тренутно главна разлика између САД и ЕУ.

Цвијановић се осврнула и нелегитиман процес који се водио против Милорада Додика.

Цвијановићеву је најавио специјални изасланик америчког предсједника Ричард Гренел, који је након њеног обраћања истакао да ће остати упућени у ситуацију у БиХ.

Подсјећамо, поред Цвијановић, на конференцији се обратио секретар за образовање и секретар за становање и урбани развој Сједињених Америчких Држава, Линда Мекмахон и Скот Тарнер, савјетник за границу и питање имиграција у администрацији предсједника САД-а Доналда Трампа Том Хоман, специјални изасланик америчког предсједника Ричард Гренел, амерички политички активиста Метју Шлеп, Ђорђе Симион члан Представничког дома Румуније, бивши премијер Велике Британије Лиз Трас, бројни конгресмени, као и многи други важни актери у америчком политичком и друштвеном животу.

Лиз Трас је на на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу истакла да њену земљу тренутно предводе људи који подржавају исламисте.

Поред учесника из САД, на догађају, између осталих, говорили су и предсједник Пољске Карол Навроцки, син посљедњег иранског шаха и опозициони лидер у егзилу Реза Пахлави, амерички адвокат и политички аналитичар Гордон Чанг, те предсједник Партије европских конзервативаца и реформиста и бивши премијер Пољске Матеуш Моравјецки.

ЦПАЦ је политичка конференција која окупља званичнике, политичке и медијске активисте из Сједињених Америчких Држава и свијета и један је од најутицајнијих суверенистичких скупова у свијету. преноси РТРС.

