Тузлански кантон одлучио: Једнократна помоћ родитељима од 1.500 марака

Аутор:АТВ
25.03.2026
22:40
Коментари:0
На сједници Влада Тузланског кантона, јуче донијета је одлука којом је утврдила једнократну новчана помоћ за родитеље са троје и више дјеце.
Она ће у висини у 2026. години износити 1.500 марака.
Ово право остваритће родитељи за треће и свако слиједеће дијете рођено у 2026. години.
За овај облик подршке, као сегмент укупне пронаталитетне политике, буџетом ТК за 2026. годину је осигурано 650.000 КМ.
Такође, утврђен је и износ накнаде за издржавање храњеника у традиционалном и специјализираном хранитељству за 2026. годину. Висина накнаде у традиционалном хранитељству износиће 54 посто просјечне плате у Федерацији БиХ за 2025. годину.
Односно износиће 861 КМ, док ће накнада за издржавање храњеника у специјализираном хранитељству износити 61 посто просјечне плате у Федерацији БиХ за 2025. годину, односно 972 КМ.
У Буџету Тузланског кантона за 2026. годину на буџетској позицији "хранитељство" планирано је 1.394.264 КМ. То је је за 575.000 КМ више у односу на 2025. годину, преноси Радио Сарајево.
“У циљу унапређења финансирања хранитељских породица и побољшања квалитета услуге, дјеци без родитељског старања обезбиједи најбоље могуће услове да одрастају у породичном окружењу, предложено је повећање накнада. Ријеч је о накнадама за издржавање храњеника у традиционалном и специјализираном хранитељству за 2026. годину”, саопћено је из Вчладе ТК.
