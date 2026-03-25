Тузлански кантон одлучио: Једнократна помоћ родитељима од 1.500 марака

25.03.2026

22:40

На сједници Влада Тузланског кантона, јуче донијета је одлука којом је утврдила једнократну новчана помоћ за родитеље са троје и више дјеце.

Она ће у висини у 2026. години износити 1.500 марака.

Ово право остваритће родитељи за треће и свако слиједеће дијете рођено у 2026. години.

За овај облик подршке, као сегмент укупне пронаталитетне политике, буџетом ТК за 2026. годину је осигурано 650.000 КМ.

Такође, утврђен је и износ накнаде за издржавање храњеника у традиционалном и специјализираном хранитељству за 2026. годину. Висина накнаде у традиционалном хранитељству износиће 54 посто просјечне плате у Федерацији БиХ за 2025. годину.

Односно износиће 861 КМ, док ће накнада за издржавање храњеника у специјализираном хранитељству износити 61 посто просјечне плате у Федерацији БиХ за 2025. годину, односно 972 КМ.

У Буџету Тузланског кантона за 2026. годину на буџетској позицији "хранитељство" планирано је 1.394.264 КМ. То је је за 575.000 КМ више у односу на 2025. годину, преноси Радио Сарајево.

“У циљу унапређења финансирања хранитељских породица и побољшања квалитета услуге, дјеци без родитељског старања обезбиједи најбоље могуће услове да одрастају у породичном окружењу, предложено је повећање накнада. Ријеч је о накнадама за издржавање храњеника у традиционалном и специјализираном хранитељству за 2026. годину”, саопћено је из Вчладе ТК.

