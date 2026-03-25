У граду у Српској кречење дере кожу ако то радите овако

Доласком прољећа многи грађани узимају ваљке и четке у руке и крећу са уређењем својих домова. Ипак, они који одлуче да тај посао препусте мајсторима, ове године мораће издвојити више новца него раније.
Према ријечима молера из Градишке, цијене кречења порасле су у односу на претходну сезону, а тренутно се крећу од око 2 КМ по квадратном метру код самосталних мајстора, па све до 5 КМ по квадрату када посао раде фирме.
Код кречења се квадрати не рачунају само по поду, већ се сабирају површине свих зидова и плафона. Другим ријечима, за обрачун није довољно знати само да соба има, на примјер, 12 квадрата пода.
Ако узмемо просторију димензија 4 x 3 метра, са стандардном висином зида од око 2,60 метара, укупна површина за кречење износи приближно 48 квадрата. На основу те квадратуре, цијена кречења једне такве просторије износи до 240 КМ ако посао ради фирма или око 95 КМ ако ангажујете мајстора.
Уколико се томе додају још једна мања соба, ходник и остале просторије, укупна цијена кречења просјечног стана врло лако може достићи износ од 250 до 300 КМ код мајстора и од 500 до 600 КМ код фирми, а у неким случајевима и више, зависно од стања зидова, потребних поправки и додатних радова.
Мајстори истичу да на коначну цијену не утиче само квадратура, већ и то да ли су потребни глетовање, санација пукотина, заштита намјештаја или више слојева боје.
За грађане који планирају прољетно сређивање дома, јасно је да кречење више није мали трошак. Зато многи бирају да дио посла ураде сами, док други ипак сматрају да се исплати платити мајстора и добити брже и уредније завршене радове.
У сваком случају, једно је сигурно, прољетно освјежење дома у Градишци ове године кошта више него раније.
