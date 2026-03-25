БиХ добија још један модерни тржни центар

АТВ

25.03.2026

17:19

Корнер Парк Чапљина
Након вишемјесечног ишчекивања, Чапљина добија један од најважнијих инвестицијских пројеката у граду – тржни центар Корнер Парк, који ће своја врата званично отворити у четвртак, 26. марта, с почетком у 10 сати.

Свечано отварање означиће почетак рада центра који доноси потпуно ново искуство куповине, али и додатно позиционира Чапљину као све значајније трговачко и пословно средиште у регији.

Већ на дан отварања посјетиоце очекује низ препознатљивих домаћих и међународних трговина, међу којима су дм дрогери маркт, Пепко, Синсеј и Намекс. Ова комбинација популарних ланаца чини Корнер Парк јединственим у Чапљини, јер досад овакав избор трговина био је карактеристичан само за веће урбане средине.

Више од шопинга

Корнер Парк није замишљен само као трговачка дестинација.

У склопу центра посјетитељима ће бити на располагању кафе бар, дјечја играоница и други садржаји прилагођени свим генерацијама, чиме се наглашава породични карактер центра и његова функционалност за свакодневни живот.

Импресивна инфраструктура

Центар се простире на укупно 19.000 квадратних метара, док сам објект заузима 5.000 квадратних метара модерно уређеног простора.

Посјетиоцима је на располагању 250 паркирних мјеста, што додатно потврђује фокус на приступачност и практичност.

