Logo
Large banner

Језиво насиље: Звјерски насрнуо на супругу, ударао је шакама у главу

Аутор:

АТВ

25.03.2026

16:44

Коментари:

0
Језиво насиље: Звјерски насрнуо на супругу, ударао је шакама у главу
Фото: Pexels.com

М. Б. (44) ухапшен је у уторак у Обреновцу због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици на штету своје супруге К. Б. (35).

Према првим информацијама из истраге до којих је дошао Телеграф, напад се догодио у породичном дому након вербалне расправе, када је, како се сумња, осумњичени физички насрнуо на супругу. Наводно јој је задао више удараца отвореном шаком у предјелу главе.

Несрећна жена је том приликом задобила лаке тјелесне повреде, након чега јој је указана медицинска помоћ.

Полиција је убрзо реаговала по пријави и привела осумњиченог, који је потом задржан по налогу надлежног тужилаштва. Њему је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело насиље у породици, бити саслушан у тужилаштву.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner