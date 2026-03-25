Језиво насиље: Звјерски насрнуо на супругу, ударао је шакама у главу

Аутор:АТВ
25.03.2026
16:44
М. Б. (44) ухапшен је у уторак у Обреновцу због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици на штету своје супруге К. Б. (35).
Према првим информацијама из истраге до којих је дошао Телеграф, напад се догодио у породичном дому након вербалне расправе, када је, како се сумња, осумњичени физички насрнуо на супругу. Наводно јој је задао више удараца отвореном шаком у предјелу главе.
Несрећна жена је том приликом задобила лаке тјелесне повреде, након чега јој је указана медицинска помоћ.
Полиција је убрзо реаговала по пријави и привела осумњиченог, који је потом задржан по налогу надлежног тужилаштва. Њему је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело насиље у породици, бити саслушан у тужилаштву.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
