Нови напад у школи: Ученик убо ножем наставницу

25.03.2026
16:23
Наставница основне школе превезена је у болницу у италијанском граду Бергамо, након што ју је ученик осмог разреда убо ножем испред образовне установе у оближњем граду Трескоре Балнеарио, јавила је италијанска агенција Анса, позивајући се на неименоване изворе.
Извори наводе да је наставница у критичном стању и да је у болницу превезена хеликоптером.
Према наводима извора, ради се о 57-годишњој наставници страног језика.
За сада нису познати званични детаљи у вези са инцидентом или полицијском истрагом.
