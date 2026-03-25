Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

25.03.2026

Фото: Tanjug/RADE PRELIĆ

Дјечак који је починио масовно убиство у Основној школи „Владислав Рибникар“ данас је изведен са психијатријске клинике како би био довезен у Специјални суд, гдје би, по други пут, требало да свједочи против својих родитеља Владимира и Миљане Кецмановић.

Као најближи сродник окривљених, он има право да не свједочи, али га у првом судском поступку није искористио.

Дјечак који је пуцао у „Рибникару“ значајан је свједок у поступку против својих родитеља. Његовог оца Владимира Кецмановића тужилаштво терети за кривично дјело тешко дјело против опште сигурности, због тога што је сина водио у стрељану и учио га да пуца, као и због тога што није адекватно чувао оружје, те му за то кривично дјело пријети 12 година затвора.

Мајку дјечака Миљану Кецмановић суд је правоснажно ослободио за недозвољено држање муниције, те јој се за то у поновљеном судском поступку не суди.

Подсјетимо, дјечак који је пуцао у „Рибникару“ најприје је у поступку био свједок, а проширењем оптужнице добио је статус оштећеног.

Тако се Владимиру Кецмановићу у поновљеном поступку суди за кривична дјела тешко дјело против опште сигурности и занемаривање и злостављање малољетног лица, док се Миљани Кецмановић суди за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица.

Спровођење Косте К.

Апелациони суд у Београду укинуо је Владимиру и Миљани Кецмановић казне од 14 и по и три године затвора за поменута кривична дјела, док је Миљана Кецмановић правоснажно ослобођена за неовлашћено држање муниције.

Истом пресудом је Немања Маринковић, инструктор у стрељани у којој је дјечак вјежбао пуцање, правоснажно осуђен на казну кућног затвора од годину дана због давања лажног исказа. Он је првостепено осуђен на 15 мјесеци затвора, али је Апелациони суд ту пресуду преиначио.

Ово суђење је иначе затворено за јавност на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Београду ради заштите интереса малољетних лица и приватности оштећених. Адвокати који заступају Кецмановиће тражили су да суђење буде отворено за јавност, што је затражио и сам Владимир Кецмановић. Како је рекао, „то би било фер и правично“. Исто то рекла је и оптужена Миљана Кецмановић.

За то да суђење буде отворено за јавност био је и дио породица убијених, али је јавност искључена због великог броја оштећених малољетних лица.

(Телеграф)

