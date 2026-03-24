Обиљежавање Дана сјећања у Врању, присуствују Додик и Вучић

24.03.2026

Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Централно обиљежавање Дана сјећања на страдале у НАТО агресији 1999. године почело је у Врању у присуству званичника Србије и Републике Српске.

Обиљежавању Дана сјећања присуствују предсједник Србије Александар Вучић, министри у владама Србије и Републике Српске, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Иван Стоилковић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, представници Војске Србије и велики број грађана.

НАТО је 24. марта 1999. године почео агресију на СР Југославију која је трајала 78 дана. Страдало је на хиљаде војника и цивила, те причињена штета која се мјери десетинама милијарди долара.

У агресији су кориштена убојита средства забрањена међународним конвенцијама, укључујући касетне бомбе и муницију са осиромашеним уранијумом.

Врање и Сурдулица били су међу најтеже погођеним мјестима током НАТО агресије у Пчињском округу. Страдало је 62 људи, 207 је рањено, док је око 4.500 стамбених објеката оштећено.

Прво обиљежавање Дана сећања на страдале у НАТО агресији, под овим називом и у оквиру Државног програма обиљежавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, одржано је 24. марта 2015. године.

