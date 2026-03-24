Паника у Београду: Мушкарац с мачетом упао у кафић

Аутор:

АТВ

24.03.2026

10:15

Београдска полиција ухапсила је синоћ А. С. (31) након што је наоружан ушао у угоститељски објекат на Врачару, изазвавши панику међу присутнима.

Паника међу гостима

У популарном београдском насељу Врачар одиграла се права драма када је мушкарац ушао у кафић носећи мачету. Гости и пролазници одмах су обавијестили полицију, након што су уочили наоружано лице.

Захваљујући брзој реакцији полиције и присебности грађана, инцидент је окончан без повријеђених.

Ухапшен са више предмета

Припадници Министарства унутрашњих послова убрзо су стигли на лице мјеста и лоцирали осумњиченог, који је затим ухапшен.

Претресом је утврђено да је, осим мачете, код себе имао и палицу, која му је одузета.

Осумњичени је приведен у полицијску станицу, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво, које ће одредити даљу квалификацију дјела и мјере задржавања.

Мотив овог упада за сада није познат, а истрага је у току.

Полиција је апеловала на грађане да у сличним ситуацијама не покушавају сами да савладају наоружана лица, већ да одмах потраже заклон и позову број 192, преноси Телеграф.

