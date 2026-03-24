Паника у Београду: Мушкарац с мачетом упао у кафић

Аутор:АТВ
24.03.2026
10:15
Београдска полиција ухапсила је синоћ А. С. (31) након што је наоружан ушао у угоститељски објекат на Врачару, изазвавши панику међу присутнима.
У популарном београдском насељу Врачар одиграла се права драма када је мушкарац ушао у кафић носећи мачету. Гости и пролазници одмах су обавијестили полицију, након што су уочили наоружано лице.
Захваљујући брзој реакцији полиције и присебности грађана, инцидент је окончан без повријеђених.
Припадници Министарства унутрашњих послова убрзо су стигли на лице мјеста и лоцирали осумњиченог, који је затим ухапшен.
Претресом је утврђено да је, осим мачете, код себе имао и палицу, која му је одузета.
Осумњичени је приведен у полицијску станицу, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво, које ће одредити даљу квалификацију дјела и мјере задржавања.
Мотив овог упада за сада није познат, а истрага је у току.
Полиција је апеловала на грађане да у сличним ситуацијама не покушавају сами да савладају наоружана лица, већ да одмах потраже заклон и позову број 192, преноси Телеграф.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч3
Србија
13 ч0
Србија
15 ч0
