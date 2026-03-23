Незапамћена трагедија: Дјечак попио отров мислећи да је сок и преминуо

Аутор:АТВ
23.03.2026
22:58
Незапамћена трагедија погодила је ивањичко село Трешњевица, када је дјечак стар 12 година случајно попио отровну течност која се користила за прскање воћњака, након чега је преминуо.
"Како смо незванично чули, дјечак је највјероватније помагао родитељима у малињаку. Када је ожеднио попио је течност из пластичне флашице кока-коле мислећи да је сок, међутим то је био отровни раствор који су родитељи користили за прскање воћњака против корова" каже за РИНУ један од мјештана.
Према незваничним информацијама дјечак је попио само два гутљаја и није ништа рекао родитељима, мислећи да му неће бити ништа само од тога. Међутим, све је завршили трагично.
"Он је добио тегобе, родитељи су га одмах одвезли у болницу, а потом и пребачен за Београд, али несрећном дјечаку није било спаса" додаје извор.
Мјештани додају да је у питању вриједна, радна и поштена породица и да је ово трагедија каква се одавно не памти у селу.
