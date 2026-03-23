Дјевојчица превезена у Ургентни, поломљени јој кичма и ребра

АТВ

23.03.2026

19:21

Шеснаестогодишња дјевојчица тешко је повријеђена у саобраћајној несрећи код Сава центра када је аутомобил ударио у мотор на коме се налазила.

Према првим информацијама, у судару је задобила тешке тјелесне повреде, укључујући прелом кичме и прелом ребара.

Екипа Хитне помоћи брзо је реаговала и повријеђена дјевојчица је хитно превезена у Ургентни центар, гдје јој се указује даља медицинска помоћ.

Доналд Трамп-20032026

Свијет

Откривено ко је ирански званичник с којим Трамп преговара

Околности несреће за сада нису у потпуности познате, а истрага је у току.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саобраћајна несрећа

несрећа

Београд

Више из рубрике

Преминула дјевојка која је убила бившег партнера и стрину: Након злочина дигла руку на себе

Србија

Преминула дјевојка која је убила бившег партнера и стрину: Након злочина дигла руку на себе

4 ч

0
Ово је д‌јевојка која је убила бившег партнера: Намамила га на састанак па запуцала, покушала и себи одузети живот

Србија

Ово је д‌јевојка која је убила бившег партнера: Намамила га на састанак па запуцала, покушала и себи одузети живот

7 ч

0
У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

Србија

У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

1 д

0
Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице

Србија

Језиво убиство на Космету: Бивши фудбалер пуцао брату у гениталије, искрварио на путу до болнице

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Историја бањалучког бокса у “Музеју спорта”

21

02

Вицо Зељковић посјетио Змајеве уочи одлучујуће утакмице

21

02

Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених

21

00

Селак: Српска пружа пуну подршку породици Лозо и свим Србима у Мостару и ФБиХ

20

49

Двоје мртвих, десетине повријеђених: Објављен снимак авионске несреће

