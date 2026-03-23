23.03.2026
13:47
Коментари:0
У пуцњави која се догодила у селу Мајанце код Подујева једна особа је преминула, док су двије тешко повријеђене и боре се за живот.
Према писању портала Индексонлине, за напад је осумњичена 31-годишња Ардита Гаши из Мајанца, која је у недјељу око 20 сати наводно из пиштоља усмртила Илаза Брахимија (42) из Обилића, с којим је раније била у емотивној вези.
Према незваничним информацијама, Гаши је заказала сусрет са бившим партнером. Када је он аутомобилом стигао испред куће, она је, наводно, отворила ватру и усмртила га. Након што је чула пуцње и вриске, на мјесто догађаја изашла је 73-годишња рођака осумњичене, супруга њеног ујака, на коју је Гаши такође пуцала.
Након пуцњаве осумњичена се закључала у кућу и пријетила да ће пуцати на свакога ко јој се покуша приближити. На крају је, према наводима медија, покушала одузети живот и себи.
Директор Ургентног центра у Приштини Насер Сила потврдио је да су обје жене у изузетно тешком стању.
– Двије пацијенткиње довезене су возилом хитне помоћи из Подујева с прострелним ранама. Њихово стање је врло тешко и нестабилно. Обје су интубиране и на потпомогнутом су дисању, а једна је одмах упућена у операциону салу – казао је Сила.
