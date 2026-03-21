Крађа података Телекома: Хакер лоциран у иностранству, очекује се брзо привођење

21.03.2026

18:00

Фото: Pexels
Фото: Pexels

Имамо податак у којем граду хакер живи, његов мобилни телефон, и све смо то доставили полицији, тако да очекујем да уз помоћ међународне сарадње брзо буде приведен, рекао је за РТС директор „Телекома“ Владимир Лучић. Нагласио је да је дошло до упада у споредну апликацију, а не у систем, те да најсензитивнији подаци корисника нису угрожени.

„Телеком Србија“ ове седмице нашао се на удару хакера. Поставља се питање како је дошло до упада, шта је тачно компромитовано, да ли је било уцјене и колики је реалан ризик од злоупотребе података.

Лучић је за РТС рекао да није дошло до пробоја система, већ до упада у споредну апликацију.

– Ни у једном тренутку није био угрожен наш систем, нити најсензитивнији подаци корисника, попут оних о финансијским трансакцијама или платним картицама – нагласио је Лучић.

Хакер

Србија

Објаснио је да је компромитована апликација коју користе техничари приликом интервенција код корисника сателитске услуге.

– Ријеч је искључиво о корисницима услуге м:САТ и о онима који су у посљедњих седам година имали интервенције техничара. У тим случајевима техничарима су потребни основни подаци, као што су име и презиме, адреса и контакт телефон – истакао је Лучић.

Према његовим ријечима, хакер је преузео базу од 690.000 линија, али је број активних корисника у тренутку напада био 204.500.

– Одређени број корисника имао је више интервенција, па се подаци понављају. Практично, ако је преузео базу, онда је дошао до података свих тих корисника – рекао је Лучић.

Ајфон

Наука и технологија

Додао је да је ријеч о основном сету података и да је ризик од злоупотребе ограничен.

– То су име и презиме, адреса, ЈМБГ и контакт телефон. Нема броја личне карте, јер техничарима то није потребно – навео је он.

Навео је и да до упада није дошло класичним хакерским нападом на систем.

– Хакер је компромитовао лозинку једног техничара и уз његово корисничко име и лозинку приступио апликацији – објаснио је Лучић.

„Лоцирали смо хакера уз помоћ вјештачке интелигенције“

Према његовим ријечима, хакер се налази у иностранству, „источно од нас“.

– Успјели смо, уз помоћ вјештачке интелигенције, прилично прецизно да га лоцирамо. Имамо податке о граду у којем живи и његовом мобилном телефону, и све смо то прослиједили полицији – рекао је Лучић.

Хакер тражио три биткоина

Како је додао, циљ напада била је уцјена, а хакер је тражио три биткоина.

– Ми не преговарамо са криминалцима. У договору са полицијом размијенили смо одређени број мејлова с њим, јер се на тај начин може доћи до додатних трагова. Користио је различите ИП адресе и више имејл налога – истакао је Лучић.

Нагласио је да је ријеч о кривичном дјелу и да би сваки договор са нападачем представљао подстицај за нове хакерске нападе.

