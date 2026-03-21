Зарио му нож у срце: Језиви резултати обдукције Ивана Вијоглавина - убијен, замотан у ћебе, па бачен у Тису

Аутор:

АТВ

21.03.2026

12:03

Коментари:

0
Зарио му нож у срце: Језиви резултати обдукције Ивана Вијоглавина - убијен, замотан у ћебе, па бачен у Тису
Фото: pixabay

Више јавно тужилаштво у Зрењанину огласило се поводом суровог убиства Ивана Вијоглавина (36) чије је тијело пронађено на обали Тисе два мјесеца након пријављеног нестанка, а сада су истрага и обдукција показале језиве резултате.

Према налазима обдукције у питању је насилна смрт и Иван Вијоглавин (36) је преминуо услед убодних рана.

"Ријеч је о насилној смрти и мушкарац је искрварио усљед убодних рана, које су му нанијете оштрим предметом. Смрт је наступила услед искрварења, првенствено из прободине лијеве надлактице, а та рана је заједно са још две убодне ране, настала је деловањем шиљка - показала је обдукција", наводи се у обдукционом налазу.

Последњи пут виђен почетком јануара

Истрагом је утврђено да је Иван посљедњи пут виђен почетком јануара, а сумња се да је убијен 3. јануара у једној кафани, чији је власник осумњичени за ово сурово убиство.

"Старији осумњичени (65) терети се да је након краће вербалне расправе са оштећеним, истом задао три убода ножем, један у предјелу грудног коша и два у руку, усљед чега је жртва искрварила и преминула на лицу мјеста", наводе из тужилаштва.

Након злочина, како се сумња, услиједило је прикривање трагова. У томе му је, према наводима тужилаштва, помогао син М. Л. (38) из Зрењанина.

"Они су тијело замотали у ћебе, убацили у аутомобил и одвезли до Тисе, гдје су га бацили заједно са предметима који би могли да послуже као доказ, односно телефоном и ножем којим је извршено убиство" додају из тужилаштва.

Осумњичени су, како се сумња, потом више пута чистили мјесто злочина и возило како би уклонили трагове.

Полиција је потом идентификовала и привела осумњичене. Старијем М. Л. на терет се ставља кривично дјело убиство, док се млађи сумњичи за спрјечавање и ометање доказивања. Обојица се тренутно налазе у притвору.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Шок обрт: Власник кафане убио госта, син помогао да сакрију тијело!

Србија

Шок обрт: Власник кафане убио госта, син помогао да сакрију тијело!

1 д

0
Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

Србија

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

1 д

0
Полиција Србија

Србија

Одређен притвор тројици осумњичених за убиство

1 д

0
Продужен притвор осумњиченима за убиство двогодишње Данке Илић

Србија

Продужен притвор осумњиченима за убиство двогодишње Данке Илић

1 д

0

Више из рубрике

Хакера који је крао податке "Телекома Србија" лоцирала вјештачка интелигенција

Србија

Хакера који је крао податке "Телекома Србија" лоцирала вјештачка интелигенција

2 ч

0
Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

Србија

Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

17 ч

0
Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

Србија

Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

19 ч

0
Полиција Србија

Србија

Отвор је мали, не може тек тако да упадне: Станари зграде у чијем вентилационом отвору је пронађено тијело открили детаље

19 ч

0
