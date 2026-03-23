Logo
Large banner

Иран одговорио Трампу: Обарање цијене и куповина времена

Аутор:

АТВ

23.03.2026

13:46

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иран сматра да је одлука САД да одложе нападе на иранска енергетска постројења покушај обарања цијена енергената и куповине времена за спровођење војних планова против Техерана, наводи се из Министарства спољних послова Ирана.

Министарство спољних послова такође је напоменуло да је низ земаља у региону изнио иницијативе за деескалацију напетости, али је Иран одговорио да он није започињао сукоб и да сви захтјеви по овом питању треба да буду упућени Вашингтону.

Министарство истиче и да је Иран одговарао на предлоге посредника о прекиду борбених дејстава са САД и Израелом, рекавши да ће се „бранити до неопходног нивоа обуздавања“ спољних пријетњи, преноси Спутњик.

Раније је Трамп наложио да се напади на иранску енергетску мрежу одложе, тврдећи да су Вашингтон и Техеран водили продуктивне разговоре у протекла два дана.

Иран није контактирао са САД ни директно ни преко посредника, јављају ирански медији, позивајући се на извор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Трамп Иран преговори

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner