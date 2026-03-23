Иран одговорио Трампу: Обарање цијене и куповина времена

Аутор: АТВ
23.03.2026
13:46
Иран сматра да је одлука САД да одложе нападе на иранска енергетска постројења покушај обарања цијена енергената и куповине времена за спровођење војних планова против Техерана, наводи се из Министарства спољних послова Ирана.
Министарство спољних послова такође је напоменуло да је низ земаља у региону изнио иницијативе за деескалацију напетости, али је Иран одговорио да он није започињао сукоб и да сви захтјеви по овом питању треба да буду упућени Вашингтону.
Министарство истиче и да је Иран одговарао на предлоге посредника о прекиду борбених дејстава са САД и Израелом, рекавши да ће се „бранити до неопходног нивоа обуздавања“ спољних пријетњи, преноси Спутњик.
Раније је Трамп наложио да се напади на иранску енергетску мрежу одложе, тврдећи да су Вашингтон и Техеран водили продуктивне разговоре у протекла два дана.
Иран није контактирао са САД ни директно ни преко посредника, јављају ирански медији, позивајући се на извор.
