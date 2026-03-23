Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

23.03.2026

10:46

Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Врховни вјерски лидер Ирана ајатолах Моџтаба Хамнеи издао је листу директива са задацима и циљевима иранских оружаних снага у текућем рату са Сједињеним Америчким Државама и Израелом, пренијели су данас ирански медији.

Листа захтјева

Први на листи захтјева ајатолаха Моџтабе је одржавање континуираног затварања Ормуског мореуза, а други је наставак напада на америчке војне базе у региону Персијског залива, преноси иранска новинска агенција WАНА.

Трећи захтјев је да иранске снаге одржавају спремност за отварање новог фронта уколико се то сматра стратешком нужношћу.

Затим слиједи захтјев да се настави са уништавањем америчке и израелске непријатељске имовине и војних капацитета, потом "да се сваки мученик" евидентира у посебан ирански досије војне одмазде.

Отклонити безбједносне пријетње

Шести захтјев је да обавјештајне структуре Ирана отклоне безбједносне пријетње од унутрашњих и спољних непријатеља, а седми да се неке од сусједних земаља поштеде иранских војних удара.

Како наводи WАНА докази са бојног поља указују на то да је издато неколико додатних војних наређења ајатолаха Моџтабе, било под његовим директним надзором, уз његово одобрење или експлицитна наређења.

Ту спадају и захтеви ајатолаха да се вишеструко одговори на сваки напад на иранску енергетску инфраструктуру, да се повећа интензитет ракетних напада против израелског режима и на крају, да се нове мете додају на листу циљева напада увијек када је то потребно.

