Logo
Large banner

Стармер сазива хитан састанак, рат у Ирану тресе британску економију

Аутор:

АТВ

23.03.2026

07:09

Коментари:

1
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Британски премијер Кир Стармер предсједаваће хитним састанком о економским посљедицама рата у Ирану, уз присуство министарке финансија Рејчел Ривс и гувернера Банке Енглеске Ендруа Бејлија, саопштила је влада.

Улагачи се припремају за још једну бурну седмицу на финансијским тржиштима након што је Иран рекао да ће напасти енергетске и водне системе заливских сусједа ако Доналд Трамп оствари пријетњу нападом на иранску електроенергетску мрежу.

Теме састанка: Енергетска сигурност и заштита домаћинстава

„Очекује се да ће се разматрати теме попут економског утицаја кризе на домаћинства и предузећа, енергетске сигурности и отпорности индустрије и ланаца снабдијевања, уз међународни одговор“, саопштило је британско Министарство финансија уочи такозваног састанка „Кобра“ (COBRA) у понедјељак.

Ривс је изјавила да је прерано говорити какав ће бити утицај рата на британску привреду, за сада одбацивши позиве на свеобухватне мјере смањења трошкова живота за домаћинства, напомињући да се разматрају циљаније подршке.

Инфлација и јавне финансије под притиском

Шок изазван растом цијена енергије пријети поновним растом британске стопе инфлације — могуће на пет одсто касније ове године, према појединим економистима.

Ако раст цијена нафте и гаса потраје и буду потребне велике мјере подршке, то би такође могло пореметити напоре Ривс да стабилизује јавне финансије, а могло би довести и до даљег повећања пореза, пише Ројтерс.

Прошле седмице британска влада донијела је пакет помоћи од 53 милиона фунти за домаћинства која за гријање користе лож-уље.

У петак су трошкови задуживања британске владе на 10 година порасли изнад пет одсто, први пут од глобалне финансијске кризе прије готово 20 година, напомиње агенција.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner