Прелиминарни резултати: Он је нови градоначелник Париза

Аутор:АТВ
22.03.2026
22:00
Коментари:0
Према прелиминарним резултатима другог круга локалних избора у Француској, наредни градоначелник Париза биће кандидат Социјалистичке партије Емануел Грегоар са освојених нешто мање од 50 одсто гласова, док је кандидаткиња десничарске Републиканске странке Рашида Дати освојила око 40 одсто гласова.
Кандидат Зелене странке Грегори Дусе ће, према процjенама, бити наредни градоначелник Лиона са освојених 54 одсто гласова, док ће садашњи градоначелник Марсеја Беноа Пајан, са освојених око 56 одсто гласова, остати на тој функцији, преноси Фигаро.
Бивши члан Републиканске странке и лидер Уније деснице за Републику Ерик Сиоти освојио је 45 одсто гласова као кандидат за градоначелника Нице.
Лидерка посланичке групе Националног окупљања (РН) Марин Ле Пен саопштила је да је та странка побijедила у "десетинама општина", укључујући Каркасон, Агду, Ла Сен сир Мер, Оранж, Лијевен, Сан Аволд и друге.
Биралишта су затворена у 20 часова, а бирачко право искористило је 57 одсто бирача.
Други круг одржан је недjељу дана након првог, у којем је у 33.305 осталих општина листа представника локалних власти већ тада изабрана.
У првом кругу, 60 одсто младих бирача старости од 25 до 34 године и 56 одсто младих од 18 до 25 година старости нису изашли на гласање.
Аналитичари сматрају да су ови локални избори у Француској кључни тест за предсjедничке изборе 2027. године, као и да систем гласања у два круга испитује снагу крајње десничарског РН и потенцијалних савеза.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
24
23
21
23
08
22
24
22
00
Тренутно на програму