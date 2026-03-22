Проглашена епидемија менингитиса, овако се преноси

АТВ

22.03.2026

20:59

Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Избијање епидемије менингитиса у енглеском округу Кент, повезано са ноћним клубом у Кентерберију, изазвало је широку здравствену узбуну и националну реакцију власти, након што су потврђени смртни исходи и десетине хоспитализација.

Према подацима здравствених служби, забиљежено је 29 сумњивих или потврђених случајева менингитиса, од чега је 18 лабораторијски потврђено.

У већини потврђених случајева идентификован је сој менингитиса Б. Сви обољели су хоспитализовани, а двије младе особе су преминуле, преносе свјетски медији.

Здравствени званичници наводе да су сви случајеви повезани са ноћним клубом "Кемистри" у Кентерберију, који је почетком марта посјетило око 4.800 људи.

"Како се открива све више случајева, сви имају заједничку везу са клубом", изјавио је директор службе јавног здравља у Кенту, др Анџан Гош.

Према његовим речима, услови у клубу допринели су ширењу инфекције.

"Много људи у блиском контакту, дијељење пића и вејпова, као и интимни контакти – све је то вјероватно утицало на ширење бактерије", навео је Гош.

Свијет

Завладала паника због невиђеног ширења менингитиса: Млади чекају антибиотике

Међу оболелима је и двадесетогодишња студенткиња, која је примљена у болницу са тешким симптомима, укључујући јаку главобољу, укочен врат и интензивне болове. Њен отац изјавио је да је била потпуно беспомоћна и у страшним боловима.

Британска Агенција за здравствену безбједност (УКХСА) покренула је хитно праћење контаката и превентивну терапију. До сада је подељено више од 9.800 терапија антибиотицима и преко 2.300 вакцина.

Случајеви су пријављени и ван Кента, укључујући Лондон, што је додатно појачало забринутост да би могло доћи до ширења у заједници. Здравствени стручњаци упозоравају да је период инкубације између два и десет дана, те да постоји могућност секундарног преноса.

Студенти Универзитета Кент описали су атмосферу панике на кампусу.

"То је нешто што нисам осјетио још од ковида. Било је страшније", рекао је један од њих.

Иако је ситуација озбиљна, здравствени званичници истичу да се не ради о пандемијском сценарију.

"Ово није ковид – није реч о вирусу који се неконтролисано шири", поручио је Гош.

(спутник србији)

Прочитајте више

Болница преглед

Свијет

Смртоносна бактерија коси студенте: Хиљаде младих у реду чека лијек

5 д

0
Опасна епидемија коси студенте, има мртвих: Власти хитно позвале младе

Здравље

Опасна епидемија коси студенте, има мртвих: Власти хитно позвале младе

6 д

0
Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

Друштво

Од почетка године три случаја бактеријског менингитиса у Српској

1 седм

0
Сумња се да је ученик школе из Бањалуке заражен менингитисом, смјештен у УКЦ

Бања Лука

Сумња се да је ученик школе из Бањалуке заражен менингитисом, смјештен у УКЦ

1 седм

0

Више из рубрике

Хормушки мореуз

Свијет

Ирански предсједник открио за кога ће бити затворен Хормушки мореуз

1 ч

0
медвјед

Свијет

Драма у шуми: Медвјед напао мушкарца

1 ч

0
Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага

Свијет

Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага

3 ч

1
Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Свијет

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

4 ч

0
