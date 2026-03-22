Проглашена епидемија менингитиса, овако се преноси

22.03.2026
Избијање епидемије менингитиса у енглеском округу Кент, повезано са ноћним клубом у Кентерберију, изазвало је широку здравствену узбуну и националну реакцију власти, након што су потврђени смртни исходи и десетине хоспитализација.
Према подацима здравствених служби, забиљежено је 29 сумњивих или потврђених случајева менингитиса, од чега је 18 лабораторијски потврђено.
У већини потврђених случајева идентификован је сој менингитиса Б. Сви обољели су хоспитализовани, а двије младе особе су преминуле, преносе свјетски медији.
Здравствени званичници наводе да су сви случајеви повезани са ноћним клубом "Кемистри" у Кентерберију, који је почетком марта посјетило око 4.800 људи.
"Како се открива све више случајева, сви имају заједничку везу са клубом", изјавио је директор службе јавног здравља у Кенту, др Анџан Гош.
Према његовим речима, услови у клубу допринели су ширењу инфекције.
"Много људи у блиском контакту, дијељење пића и вејпова, као и интимни контакти – све је то вјероватно утицало на ширење бактерије", навео је Гош.
Свијет
Завладала паника због невиђеног ширења менингитиса: Млади чекају антибиотике
Међу оболелима је и двадесетогодишња студенткиња, која је примљена у болницу са тешким симптомима, укључујући јаку главобољу, укочен врат и интензивне болове. Њен отац изјавио је да је била потпуно беспомоћна и у страшним боловима.
Британска Агенција за здравствену безбједност (УКХСА) покренула је хитно праћење контаката и превентивну терапију. До сада је подељено више од 9.800 терапија антибиотицима и преко 2.300 вакцина.
Случајеви су пријављени и ван Кента, укључујући Лондон, што је додатно појачало забринутост да би могло доћи до ширења у заједници. Здравствени стручњаци упозоравају да је период инкубације између два и десет дана, те да постоји могућност секундарног преноса.
Студенти Универзитета Кент описали су атмосферу панике на кампусу.
"То је нешто што нисам осјетио још од ковида. Било је страшније", рекао је један од њих.
Иако је ситуација озбиљна, здравствени званичници истичу да се не ради о пандемијском сценарију.
"Ово није ковид – није реч о вирусу који се неконтролисано шири", поручио је Гош.
