Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Извор:
Танјуг
22.03.2026
17:27
Земљотрес јачине 6,1 степен регистрован је код острва Самоа, објавио је Европско-медитернаски сеизмолошки центар.
Епицентар земљотреса био је на дубини од 17 километара, 222 километара од главног града острва Апије.
Одмах након овог земљотреса, регистрован је још један јак потрес јачине 5,7 степени.
Епицентар другог потреса био је на дубини 35 километара, 114 километара од Апије.
За сада нема опасности од цунамија.
