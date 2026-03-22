Иран ће потпуно затворити Хормушки мореуз, ако Трамп "реализује пријетње"

Аутор:АТВ
22.03.2026
16:04
Иран ће потпуно затворити стратешки Хормушки мореуз уколико амерички предсједник Доналд Трамп реализује пријетње усмјерене на иранска енергетска постројења, саопштила је Иранска револуционарна гарда.
Гарда је навела да ће компаније у америчком власништву бити "потпуно уништене" ако Вашингтон буде гађао иранска енергетска постројења.
У том случају, додаје се у саопштењу, енергетска постројења у земљама у којима се налазе америчке базе биће легалне мете.
Трамп је раније запријетио да ће уништити иранске електране ако Техеран у потпуности не отвори Хормушки мореуз у року од 48 часова, преноси Срна.
