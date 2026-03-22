Иран ће потпуно затворити Хормушки мореуз, ако Трамп "реализује пријетње"

АТВ

22.03.2026

16:04

Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иран ће потпуно затворити стратешки Хормушки мореуз уколико амерички предсједник Доналд Трамп реализује пријетње усмјерене на иранска енергетска постројења, саопштила је Иранска револуционарна гарда.

Гарда је навела да ће компаније у америчком власништву бити "потпуно уништене" ако Вашингтон буде гађао иранска енергетска постројења.

У том случају, додаје се у саопштењу, енергетска постројења у земљама у којима се налазе америчке базе биће легалне мете.

Трамп је раније запријетио да ће уништити иранске електране ако Техеран у потпуности не отвори Хормушки мореуз у року од 48 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

