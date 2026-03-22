Експлозија у Риму: Зграда се срушила, у току акција спасавања

22.03.2026

15:08

Најмање двије особе су тешко повријеђене у експлозији боце са гасом у којој се једна мања зграда срушила, док су двије оштећене.

Како наводи Месађеро, најмање 70 особа је евакуисано.

На лицу мјеста су бројне ватрогасне екипе, полиција и хитне службе. Спасилачке екипе претражују рушевине како би се увјериле да ли има затрпаних.

Највјероватнији узрок експлозије је неисправна боца са гасом, али истрага ће утврдити све околности несреће.

Очевици су испричали да је снажна експлозија потресла читаву четврт Пиана дел Соле. Од силине експлозије на још две зграде су попуцали прозори, преноси Рома тудеј.

Међу првима који су објавили снимке трагедије био је Марко Палма, одборник странке Браћа Италије у 11. округу, који је такође снимио видео са сведочењима људи који су присуствовали експлозији и урушавању.

Крхотине су одлетјеле и до 200 метара далеко, што показује силину експлозије: "Прозори на мојој кући су попуцали", рекао је један становник који живи у једној од улица поред мјеста гдје се експлозија догодила.

"Били смо код куће и у једном тренутку смо чули снажан прасак, а комад дрвета је улетио у нашу кухињу", каже Кристијан, становник улице Виа Демонте, удаљене око 50 метара од мјеста експлозије, преноси Танјуг.

