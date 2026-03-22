Због птичијег грипа пријети несташица јаја

Према подацима Њемачког удружења произвођача јаја, домаћи произвођачи нису у могућности да задовоље потражњу њемачког тржишта пред Ускрс, а широм земље у продавницама на сваких 10 паковања јаја недостаје једно. Предсједник Њемачког удружења произвођача јаја Ханс Петер Голдник је као узроке за несташицу јаја навео птичји грип, пад увоза и све већу популарност јаја, преноси портал Мдр.
Према подацима Федералног информационог центра за пољопривреду, потражња за јајима је посљедњих година у Њемачкој стално расла, и прошле године је износила 252 јаја по глави становника, у поређењу са 234 прије четири године.
Од укупне потражње, 70 одсто јаја се производи у Њемачкој, а због птичјег грипа је прошле јесени и зиме у тој земљи убијено више милиона живине, пренио је Танјуг.
Према индексу потрошачких цијена, цијена јаја у Њемачкој је порасла за 17 процената у посљедње двије године, а најнижа цијена износи 2,49 евра за паковање од десет јаја.
