Због птичијег грипа пријети несташица јаја

СРНА

22.03.2026

14:40

Фото: Tanjug/AP/Brett Jordan

Према подацима Њемачког удружења произвођача јаја, домаћи произвођачи нису у могућности да задовоље потражњу њемачког тржишта пред Ускрс, а широм земље у продавницама на сваких 10 паковања јаја недостаје једно. Предсједник Њемачког удружења произвођача јаја Ханс Петер Голдник је као узроке за несташицу јаја навео птичји грип, пад увоза и све већу популарност јаја, преноси портал Мдр.

Према подацима Федералног информационог центра за пољопривреду, потражња за јајима је посљедњих година у Њемачкој стално расла, и прошле године је износила 252 јаја по глави становника, у поређењу са 234 прије четири године.

Од укупне потражње, 70 одсто јаја се производи у Њемачкој, а због птичјег грипа је прошле јесени и зиме у тој земљи убијено више милиона живине, пренио је Танјуг.

Према индексу потрошачких цијена, цијена јаја у Њемачкој је порасла за 17 процената у посљедње двије године, а најнижа цијена износи 2,49 евра за паковање од десет јаја.

Више из рубрике

Девет особа извучено из рушевина двије зграде

Свијет

Девет особа извучено из рушевина двије зграде

4 ч

0
Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

Свијет

Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

4 ч

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Европа у тешкој ситуацији, али одбија дијалог са Русијом

5 ч

0
Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Свијет

Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

5 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

"Паре падају са неба": За 4 знака крајем марта новац стиже са свих страна

18

02

Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

17

56

Бесент: Понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације"

17

45

У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

17

27

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

