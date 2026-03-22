Logo
Large banner

Кокаин, канабис, екстази: Више од 170 припадника британске Краљевске морнарице позитивно на дрогу

Аутор:

АТВ

22.03.2026

14:49

Коментари:

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Више од 170 припадника британске Краљевске морнарице који служе у елитним нуклеарним подморничким снагама било је позитивно на наркотике у периоду од 2018. до 2024. године, показују најновији подаци британског Министарства одбране.

Према тим подацима, 175 војника били су позитивни на супстанце као што су кокаин, канабис, екстази и стероиди, док је код појединих утврђено присуство бензодиазепина, преноси британски "Телеграф".

У 52 случаја, припадници морнарице су били распоређени на подморницама у тренутку тестирања, укључујући 12 случајева забиљежених током 2024. године.

Британско Министарство одбране саопштило је да спроводи политику нулте толеранције према злоупотреби дрога и да је већина припадника који су прекршили правила удаљена из службе, преноси Танјуг.

Наводи се да током посљедњих седам година није пронађена дрога приликом претреса подморница, али резултати тестирања изазивају забринутост због потенцијалних безбједносних ризика.

Дио тестираних припадника служио је у британској флоти од четири подморнице класе "вангард", од којих је свака вриједна око 6 милијарди фунти.

Подморнице носе највеће британско оружје, нуклеарне ракете "трајдент 2", од којих је једна увијек на мору у било ком тренутку. Оне представљају кључни дио британског нуклеарног одвраћања.

Војни аналитичари упозоравају да употреба дрога у овако осјетљивим јединицама може да повећа ризик од безбједносних пропуста, укључујући могућност уцјене и компромитовања повјерљивих информација.

"Нема мјеста за дрогу у нашим оружаним снагама, а посебно у осјетљивим областима као што је подморничка служба гдје постоји повећан безбједносни ризик од уцјене корисника дроге за повјерљиве и осјетљиве информације. Бројке нажалост одражавају распрострањеност дрога у друштву и чињеницу да припадници војске, често под огромним притиском, подлежу искушењу као и њихове цивилне колеге", рекао је бивши пуковник британске војне обавјештајне службе Филип Инграм.

Истовремено, бивши команданти указују да би разлози за овакво понашање могли да буду дуготрајни боравци на мору, висок ниво стреса и оперативни притисци, као и шири друштвени трендови.

Подморничка служба се суочава са повећаним притиском, јер морнари који служе на бродовима "вангард" суочавају се са дужим боравцима на мору. Прошле године, један брод се вратио у подморничку базу Клајд у Шкотској, након рекордних 204 дана под водом.

Британска морнарица наводи да спроводи редовне и ненајављене тестове, као и обавезну обуку о злоупотреби алкохола и психоактивних супстанци, како би се очували професионални стандарди и дисциплина у служби.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Британија

mornarica

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

"Паре падају са неба": За 4 знака крајем марта новац стиже са свих страна

18

02

Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

17

56

Бесент: Понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације"

17

45

У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

17

27

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner