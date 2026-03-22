Logo
Large banner

Мистерија Црног мора: Откуд амерички подводни дрон на обали Турске?

Аутор:

АТВ

22.03.2026

15:33

Коментари:

0
Фото: screenshot

Беспилотно површинско пловило АЕГИР, које је развила америчка компанија "Сијера Невада корпорејшн", пронађено је насукано на обали турског града Уње, преносе локални медији.

Уређај, дугачак око 10 метара, са дометом од 900 километара и носивошћу до 300 килограма, биће уништен на мору након спроведених истрага.

Вјерује се да је овај дрон, који користи Украјина у операцијама против Русије, доспио до турске обале усљед неке непредвиђене околности која га је одвукла са планиране путање.

Град Уње налази се на обали Црног мора и удаљен је нешто више од 800 километара од Истанбула.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner