Мистерија Црног мора: Откуд амерички подводни дрон на обали Турске?

АТВ
22.03.2026
15:33
Беспилотно површинско пловило АЕГИР, које је развила америчка компанија "Сијера Невада корпорејшн", пронађено је насукано на обали турског града Уње, преносе локални медији.
Уређај, дугачак око 10 метара, са дометом од 900 километара и носивошћу до 300 килограма, биће уништен на мору након спроведених истрага.
Вјерује се да је овај дрон, који користи Украјина у операцијама против Русије, доспио до турске обале усљед неке непредвиђене околности која га је одвукла са планиране путање.
Град Уње налази се на обали Црног мора и удаљен је нешто више од 800 километара од Истанбула.
Görseller üzerinden yapılan incelemelerde, bahsi geçen İDA'nın, AEGIR ailesinin AEGIR-W adlı üyesi olduğu görülüyor.— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 21, 2026
Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki AEGIR-W, azami 900 kilometre menzile sahip ve 25+ knot sürate ulaşabiliyor. Otonom olarak görev icra edebilen İDA'nın faydalı yük… https://t.co/Uqdb24Z73G pic.twitter.com/jZ3DjBbdx0
