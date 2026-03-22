Logo
Large banner

Иран потврдио: Ово су сљедеће мете; "Реците збогом"!

Аутор:

АТВ

22.03.2026

15:16

Коментари:

1
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Иранска државна новинска агенција Мехр издала је оштро упозорење о посљедицама могућег напада на енергетску инфраструктуру земље, наглашавајући да би такав потез имао реперкусије по цијели регион.

У поруци се наводи да ће у случају "чак и најмањег напада на електричну инфраструктуру Исламске Републике Иран, цијели регион "потонути у таму".

"Реците збогом струји"

На графици, на персијском језику, пише порука "Реците збогом струји".

Илустрација приказује мапу Персијског залива са означеним великим електранама и енергетским објектима у земљама као што су Саудијска Арабија, Катар, Уједињени Арапски Емирати и Бахреин, заједно са њиховим типом и капацитетом.

Текст на дну графике наводи да се 70 до 80 процената великих електрана у региону налази дуж обале Персијског залива и да је велики дио ове инфраструктуре удаљен мање од 50 километара од мора, због чега је наводно у домету иранских ракета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

мете Ирана Блиски исток

Bliski istok

Америчке базе Блиски исток

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

Свијет

Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

3 ч

0
Интернет у Ирану блокиран више од 500 сати

Свијет

Интернет у Ирану блокиран више од 500 сати

6 ч

0
Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама

Свијет

Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама

6 ч

0
Стигла британска нуклеарна подморница: Наоружана моћним ракетама спремна да зада ударац Ирану

Свијет

Стигла британска нуклеарна подморница: Наоружана моћним ракетама спремна да зада ударац Ирану

7 ч

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Експлозија у Риму: Зграда се срушила, у току акција спасавања

3 ч

0
Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

Свијет

Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

3 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Кокаин, канабис, екстази: Више од 170 припадника британске Краљевске морнарице позитивно на дрогу

3 ч

0
Због птичијег грипа пријети несташица јаја

Свијет

Због птичијег грипа пријети несташица јаја

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

"Паре падају са неба": За 4 знака крајем марта новац стиже са свих страна

18

02

Мајдов освојио 10. Грен слем медаљу

17

56

Бесент: Понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације"

17

45

У пуцњави рањен Војин (38): С метком у нози успио да побјегне 150 метара даље и тражи помоћ

17

27

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner