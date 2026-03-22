Иран потврдио: Ово су сљедеће мете; "Реците збогом"!

Аутор:АТВ
22.03.2026
15:16
Коментари:1
Иранска државна новинска агенција Мехр издала је оштро упозорење о посљедицама могућег напада на енергетску инфраструктуру земље, наглашавајући да би такав потез имао реперкусије по цијели регион.
У поруци се наводи да ће у случају "чак и најмањег напада на електричну инфраструктуру Исламске Републике Иран, цијели регион "потонути у таму".
На графици, на персијском језику, пише порука "Реците збогом струји".
🚨BREAKING: Iran's Mehr warns that even the smallest attack on the electrical infrastructure of the Islamic Republic of Iran would plunge the entire region into darkness
Илустрација приказује мапу Персијског залива са означеним великим електранама и енергетским објектима у земљама као што су Саудијска Арабија, Катар, Уједињени Арапски Емирати и Бахреин, заједно са њиховим типом и капацитетом.
Текст на дну графике наводи да се 70 до 80 процената великих електрана у региону налази дуж обале Персијског залива и да је велики дио ове инфраструктуре удаљен мање од 50 километара од мора, због чега је наводно у домету иранских ракета.
