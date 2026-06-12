Додик: Правда коју очекујемо од нове америчке администрације још није у потпуности остварена

Аутор:АТВ
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да је укидање санкција физичким и правним лицима из Републике Српске значило исправљање неправде коју је учинила администрација бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, али да правда коју Република Српска очекује од нове администрације још није у потпуности остварена.
Додик је подсјетио да је и администрација Барака Обаме уводила санкције које су му онемогућавале нормалан живот и пословање.
"Веома олако су процјењивали ко ће бити санкционисан, ослањајући се на одређене информације које су добијали од својих фаворита. Жељели су да ослабе Републику Српску због њеног инсистирања на уставним правима", рекао је Додик у подкасту америчке новинарке Ларе Логан.
EUROPE ON FIRE: Perspective of an American Ally with Milorad Dodik | Going Rogue with Lara Logan | Ep 84— Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026
Lara Logan travels across the Atlantic and interviews Milorad Dodik, the embattled leader and former president of Republika Srpska, whose fight for his people’s freedom and… pic.twitter.com/a1A8Mzsz38
Додик је напоменуо и да су администрације Обаме и Бајдена подржавале високог представника у БиХ и омогућиле му да успостави својеврсни инквизициони суд који не постоји у Уставу БиХ.
"Не постоји уставни основ за постојање таквог суда на нивоу БиХ. Затим су тамо постављали бошњачке судије које су током рата биле против Срба и које су своје одлуке доносиле на основу политичких увјерења", нагласио је Додик.
Додик је подсјетио и да је Бајден подржавао Кристијана Шмита иако он није именован од стране Савјета безбједности УН-а, како би требало да буде.
"Истовремено, Шмит је јавно подржавао противнике Доналда Трампа током предизборне кампање. Ми смо подржавали Трампа током његове прве кандидатуре, а Бајдену се то није допадало, па ме санкционисао. Када је Бајден дошао на власт, санкције су додатно проширене и на чланове моје породице – кћерку, сина и зета. Блокирани су им банковни рачуни. Нисам могао да примам ни своју плату као предсједник. Банкама није било дозвољено да ми отворе рачун. То је период који сматрам веома одбојним и неприхватљивим", рекао је Додик.
Додик је додао да је успио да издржи све то, али да ће за рехабилитацију и промјену начина размишљања људи у Сједињеним Државама бити потребно вријеме.
"Правда коју очекујемо од нове администрације још није у потпуности остварена. Ми слушамо Трампа, навијамо за њега и позивамо Србе у Америци да гласају за њега. Не очекујемо да по сваку цијену буде на нашој страни нити да учини нешто лоше некоме другом. Међутим, он сам каже да је Бајденова администрација најгора у историји Сједињених Држава. Ако се погледа шта је та администрација радила код нас, видјеће се да је учинила многе лоше ствари које треба исправити", нагласио је Додик.
Према његовим ријечима, Бајденова администрација подржавала је одлуке које су наметане као правила и закони и то мора да буде исправљено.
"Нигдје у свијету не постоји да појединац доноси законе. Ако желе да сачувају вјеру у правду, уставни поредак и владавину права, онда такве ствари морају бити уклоњене", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, ако заиста чистимо посљедице политике Бајденове администрације, онда би требало јасно рећи да је Шмит нелегитиман и да мора да оде.
"А шта ћемо са свим оним што је урадио, а што није у складу са владавином права? Шта ћемо са посљедицама тих одлука? Зар треба да живимо са њима?", упитао је Додик.
Додик је поручио да Република Српска не жели да се све оно лоше што је дошло из времена Бајденове администрације настави под Трамповом администрацијом.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да БиХ не функционише и да би за дугорочну стабилност најбоље рјешење био миран разлаз, што требало да подрже САД, Русија и Европа.
"Ако погледате историју и протеклих 30 година након рата, јасно је да БиХ не функционише. Хрватска је изашла из Југославије и створила независну државу, па зашто ми немамо то право?", упитао је Додик.
Додик је рекао да Срби немају никакве претензије према Сарајеву, али Сарајево има претензије према њима.
Он је напоменуо да је Дејтонским споразумом предвиђено да БиХ има само три функције на заједничком нивоу.
"Они су централизовали земљу и градили је мимо Дејтона. То је прича коју сам помињао када је /предсједник САД Доналд/ Трамп говорио да ће престати да гради друге државе. БиХ би требало да буде једна од њих", истакао је Додик у подкасту америчке новинарке Ларе Логан.
Он је указао да у Уставном суду БиХ и даље постоји троје судија странаца, што је за Србе потпуно неприхватљиво.
"Заједно са двојицом муслиманских судија они чине већину од девет судија Уставног суда БиХ. Кажу да је то нормално, али није. Сви знају да није. Шта треба да оставим својим унуцима? Имам седморо унучади. Шта остављам иза себе? Да ли да их савјетујем да напусте ову земљу зато што ће муслимани бити већина? Не, јер би онда мој живот изгубио смисао. Не мислим да муслимани не треба да буду слободни овдје, али не треба да буду политички доминантни. У томе је проблем. Могу да живе слободно. Видјели сте џамију овдје у Бањалуци", каже Додик.
Додик је указао да много више проблема имају Срби у Федерацији БиХ /ФБиХ/, посебно у подручјима гдје су муслимани већина, те навео да су српска повратничка села чак и без путева и без струје.
"Мигранте са Блиског истока у ФБиХ, којом управљају муслимани, смјештају у српска села. Ту углавном живе муслиманске заједнице, а остаје мали број Срба којима је веома непријатно", навео је Додик, а преноси Срна.
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