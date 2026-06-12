Почели радови на дионици аутопута Бијељина -Брчко

Аутор:Сања Трифковић
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Остваривање националног стратешког интереса повезивање Београда и Бања Луке територијом кроз Републику Српску управо омогућава ова дионица која је један корак ближе том циљу.
„Сада смо корак ближе том циљу, идемо у реализацију ових 17 км ауто пута одавде од Бијељине према Брчком, а знате да је у поодмаклој фази реализација пројекта од Раче до Бијељине у дужини од 20 км, да смо уговорили дио ауто-пута и финансијску конструкцију заокружили негдје у децембру мјесецу прошле године за 31,5 км аутопута од Брчког до Вукосавља", рекао је Радован Вишковић, в.д. директора ЈП „Аутопутеви РС“.
Ово је слика Републике Српске. Ово је оно што сваки дан у Српској може да се види. Ауто - путем се враћају људи и долазе инвестиције, каже премијер.
„То је амбијент, то је оно што ради руководство Републике Српске, то је оно што ми желимо да ради сваки грађанин РС осјети. Ово је дио тога, наравно инфраструктурни, веома битан, изузетно битан, али комплетан амбијент који у овом моменту се гради и ради у РС, подразумијева управо оно што смо чекали све ове године након и притисака које смо имали и свега онога што се дешавало", рекао је Саво Минић, предсједник Владе РС.
Без обзира на све застоје и све изазове који су се нашли пред РС, она наставља да живи, јача и стабилнија него икада, а почетак радова на овој траси аутопута један је од доказа за то каже предсједник СНСД-а.
„Највећа препрека за наше инвестиције је БиХ, њена концепција у којој муслимани мисле да то све њима треба да припадне, та фамозна прича о имовини и много чему другоме је много пута заустављала инвеститоре, али ево нашли смо начина да без њих, а опет сами заједно са партнерима из Србије и Кине нађемо начине и конципирамо један читав пројекат“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Брчко дистрикт као једна специфична локална заједница имала проблеме са дефинисањем трасе аутопута. Договор о траси ауто пута показао је да Брчко не кочи ни један пројекат, каже градоначелник Брчко дистрикта.
„Најважније је да ће се остварити стратешки интерес повезивања Бања Луке и Бијељине и даље према Београду, да Бркчо дистрикт није и не може бити препрека реализацији важних инфраструктурних пројеката, ми на овај начин потврђујемо и континуитет територији Републике Српске“", рекао је Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта.
Радове на дионици дужине 17,7 км ће изводити компанија "Чајна оверсајз груп", уз финансијску подршку водећих кинеских банака. Уговор је потписан крајем прошле године, а вриједност пројекта је 274 милиона марака без ПДВ-а. Рок изградње је три године.
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